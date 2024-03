Christopher Nolan a une piste pour son nouveau film

Christopher Nolan va-t-il pouvoir souffler ? Après "Oppenheimer", l'impatience de connaître son futur projet est déjà là, et il se murmure à Hollywood que le cinéaste pourrait revenir à un projet d'adaptation d'une série britannique culte.

L'attente Christopher Nolan

Après le succès historique d'Oppenheimer, et sa longue campagne de promotion pour les cérémonies de récompenses, Christopher Nolan est reparti grand vainqueur des Oscars 2024 avec 7 statuettes, dont 2 personnelles, Oscar du Meilleur film et Oscar de la Meilleure réalisation. Le cinéaste a maintenant le droit de s'accorder quelques vacances bien méritées. Mais du côté des studios et du public, l'impatience est déjà palpable quant à son futur projet.

Tournage d'Oppenheimer ©Universal Pictures

Selon les sources de Variety, le réalisateur d'Inception et de Tenet pourrait maintenant écrire un nouveau scénario, ou alors revenir à un projet d'adaptation auquel il était attaché à la fin des années 2000.

Le remake d'une série culte sur grand écran ?

Il se murmurerait ainsi à Hollywood que Christopher Nolan pourrait reprendre le projet d'une adaptation au cinéma de la série britannique Le Prisonnier, thriller d'espionnage mêlé à de la science-fiction qui avait marqué les esprits lors de sa première diffusion entre 1967 et 1968. Celle-ci était portée par Patrick McGoohan, dans le rôle de "Numéro Six".

Le Prisonnier ©ITV

Un agent secret britannique démissionne brutalement de son poste et se dirige vers son appartement londonien au volant de sa Lotus Seven. Il est suivi et, alors qu'il fait ses valises pour quitter la ville, un gaz anesthésiant est diffusé par sa serrure. À son réveil, il se trouve dans un lieu étrange, le « Village ». L’endroit est excentrique et habité par une communauté de villageois, tous vêtus d'habits colorés similaires. Un badge numéroté sur la poitrine les identifie. L'homme est désormais le Numéro 6. Il réfute cette dénomination et se déclare libre envers et contre tout…

Christopher Nolan était attaché à ce projet d'adaptation en 2009, mais celui-ci n'avait pas abouti après la diffusion la même année par AMC d'un remake en mini-série avec Jim Caviezel dans le rôle de Numéro Six. Christopher Nolan pourrait-il ainsi réactiver ce projet, qui présente beaucoup des thématiques et concepts qui lui sont chères ?

Oppenheimer était une adaptation de la biographie Robert Oppenheimer : Triomphe et tragédie d'un génie de Kai Bird et Martin J. Sherwin. Et cet exercice d'adaptation a été une immense réussite. Mais par ailleurs Christopher Nolan, hors franchise Batman, a écrit lui-même ses propres scénarios, seul ou avec son frère Jonathan. Difficile donc de savoir s'il va s'incliner vers une nouvelle adaptation, ou une création originale...