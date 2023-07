Christopher Nolan : pourquoi ses films sont si compliqués ? Il répond enfin.

Alors que son dernier film "Oppenheimer" est dans les salles, Christopher Nolan s'est confié sur la complexité de son cinéma et son attrait pour les intrigues non-linéaires. Et comme son oeuvre, c'est passionnant.

Christopher Nolan, le remue-méninges

Christopher Nolan, scénariste et réalisateur de renom, est célèbre pour ses films à la narration complexe et non linéaire. De la trilogie The Dark Knight aux subtilités du Le Prestige en passant par les mondes de rêve multicouches d'Inception , aux voyages dans le temps d'Interstellar ou encore à l'entropie inversée de Tenet, ses œuvres défient souvent les attentes du spectateur et nécessitent une exploration approfondie pour en saisir toute les nuances.

Récemment, dans une interview accordée au YouTubeur français HugoDécrypte pour promouvoir son dernier film Oppenheimer, qui ne déroge pas à la règle de la non-linéarité, Christopher Nolan a enfin dévoilé les raisons derrière la complexité de ses films. Il a commencé en citant une réplique de Tenet ("N'essayez pas de comprendre, ressentez-le") soulignant qu'il ne conçoit pas ses films en termes de simplicité ou de complexité, mais plutôt en termes de mystère.

Selon lui, les attentes du public vis-à-vis des films ont été influencées par la télévision depuis les années 1950, ce qui a conduit à une approche plus linéaire et simple dans de nombreux films. Cependant, avec l'avènement de la vidéo à domicile et du streaming, Christopher Nolan estime qu'il peut désormais se permettre d'être plus audacieux dans ses narrations, offrant des récits plus denses et complexes qui défient les conventions narratives traditionnelles :

Avec l'arrivée de la vidéo à domicile, des DVD et du streaming, nous pouvons à nouveau être plus audacieux car vous pouvez regarder quelque chose, l'arrêter, le rembobiner et le revoir. Ainsi, nous pouvons créer des récits plus denses, plus complexes

a-t-il déclaré.

Inception de Christopher Nolan : rêve ou réalité ? © Warner Bros. Pictures

"Ce qui compte, c'est le mystère"

Pour Christopher Nolan, l'expérience cinématographique doit être teintée de mystère et de découverte progressive. Il ne souhaite pas que le public comprenne l'intégralité de l'histoire dès le début, car cela ôterait tout suspense et intrigue. Au contraire, il aspire à garder une longueur d'avance sur le spectateur, dévoilant progressivement des éléments clés de l'histoire au moment opportun, tout en laissant suffisamment de mystère pour que l'expérience cinématographique reste captivante et énigmatique :

Ce qui compte dans l'expérience d'un film au cinéma avec un public, c'est le mystère. Vous ne voulez pas comprendre toute l'histoire dès le début. Sinon, il n'y a rien à dévoiler. Alors, vous savez, le rôle du réalisateur est de tenter d'être un peu en avance sur le public, pas trop en avance, pas trop en retard. Lorsque vous êtes en retard par rapport au public, le public comprend des choses avant que vous ne les expliquiez, et le public est frustré d'une autre manière

a-t-il conclu.