Après Oppenheimer, le prochain film de Christopher Nolan a déjà une date de sortie

Après le succès de "Oppenheimer" en 2023, Christopher Nolan va enchaîner avec un nouveau film dont le tournage pourrait débuter en 2025. Un acteur que connaît bien le cinéaste serait en discussions.

Christopher Nolan de retour en 2026 ?

Avec Oppenheimer (2023), Christopher Nolan a atteint les sommets. Au box-office, le film consacré au « père de la bombe atomique » a cumulé plus de 975 millions de dollars de recettes dans le monde. À cela se sont ajoutées de multiples récompenses, dont sept Oscars, parmi lesquels celui de Meilleur réalisateur pour Christopher Nolan. On aurait pu penser que le cinéaste aller prendre du repos et faire une petite pause. Mais il n'en est rien. Le réalisateur n'a jamais fait attendre le public plus de trois ans entre deux longs-métrages, et il compte bien continuer ainsi.

Variety a récemment appris que Christopher Nolan va continuer l'aventure avec Universal (logique étant donné le carton d'Oppenheimer), qu'il a rejoint après une longue collaboration avec Warner Bros. qui s'est terminée par Tenet (2020). D'après les sources du média américain, le studio aurait déjà une date de sortie en tête pour le 13e long-métrage du cinéaste, celle du 17 juillet 2026 aux États-Unis. La distribution du film devrait alors se faire dans la majorité des salles IMAX.

Matt Damon, troisième !

Pour le moment, les détails autour de l'intrigue de ce prochain film (qui n'a pas de titre officiel) ne sont pas connus. Aucun élément a fuité. Par contre, un acteur que connait bien Christopher Nolan serait en discussion pour jouer dedans. Il s'agit de Matt Damon, apparu dans des rôles secondaires dans Interstellar (2014) et Oppenheimer. Dans le premier, il joue le Dr Mann prêt à tout pour quitter la planète où il se trouve. Dans le second, il apparaît en général Leslie Groves, le chef du projet Manhattan.

Il n'a pas été précisé si Matt Damon tiendrait cette fois le premier rôle du film de Christopher Nolan. Néanmoins, si la date du 17 juillet 2026 vient à se confirmer, la production du long-métrage devrait s'accélérer avec un tournage, a priori, prévu pour 2025. D'autres éléments devraient donc nous parvenir prochainement.