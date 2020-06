Christopher Nolan : sa drôle de règle sur les tournages

Le cinéaste Christopher Nolan a une habitude étonnante sur ses tournages. En effet, l'actrice Anne Hathaway a révélé que le réalisateur n'autorisait pas les chaises sur ses plateaux, refusant ainsi que ses équipes puissent s’asseoir. Explications.

Christopher Nolan, génie du XXIe siècle

Christopher Nolan est un réalisateur définitivement culte. Il s'est fait une renommée internationale au cours des deux dernières décennies grâce à des chefs-d’œuvre du septième art. Le jeune cinéaste explose dès Memento, son deuxième film sorti en 2000. Il enchaîne ensuite avec Insomnia en 2002 qui demeure certainement comme l'un des derniers très bons rôles d'Al Pacino. En 2005, Christopher Nolan se lance dans la trilogie Batman avec Batman Begins. Une trilogie qui va finir d’asseoir sa réputation. En 2006 c'est Le Prestige, en 2010 Inception, en 2014 Interstellar, et en 2017 il réalise Dunkerque, son dernier film en date. Une carrière impressionnante à laquelle va s'ajouter Tenet, attendu le 12 août prochain.

Christopher Nolan n'autorise pas les chaises sur ses tournages

Dans une récente discussion entre Anne Hathaway et Hugh Jackman pour un numéro spécial de Variety, la conversation a dévié sur les petits habitudes secrètes de Christopher Nolan. Anne Hathaway a travaillé à deux reprises avec Christopher Nolan : dans The Dark Knight Rises et dans Interstellar. Quant à Hugh Jackman il a été dirigé par Nolan dans Le Prestige. Au cours de la conversation, l'actrice a révélé que les téléphones ne sont pas autorisés sur les tournages de Christopher Nolan. Une pratique assez courante chez les réalisateurs exigeants. Quentin Tarantino interdit lui aussi les cellulaires. Cependant, Nolan a un autre principe plus étonnant. En effet, le cinéaste prohibe les chaises sur ses tournages. Il estime que s'il y a des chaises, les gens vont s’asseoir, et si les gens s'assoient, c'est qu'ils ne travaillent pas. C'est en tout cas ce que raconte Anne Hathaway :

Chris n'autorise pas les chaises. J'ai travaillé avec lui deux fois. Il n'autorise pas les chaises. Et son raisonnement est que si vous avez des chaises, les gens vont s'asseoir, et s'ils sont assis, ils ne travaillent pas. Il fait des films incroyables en termes de portée, d'ambition et de prouesses techniques. Il rend toujours son film en respectant le calendrier et le budget. Peut-être est-ce dû à son interdiction de chaise.

Évidemment, la réussite de Nolan ne dépend pas que de cette histoire de chaise. Mais obliger ses acteurs a toujours être dans le feu de l'action doit contribuer à l'efficacité de ses productions. Tenet, son onzième long-métrage, est très attendu par ses fans et par les cinéphiles en général. Porté notamment par John David Washington, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh ou encore Michael Caine, c'est certainement l'un des films les plus désirés de l'année. Rendez-vous le 12 août prochain.