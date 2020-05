Chronicle : on sait pourquoi la suite ne s'est jamais faite

Josh Trank n'a eu besoin que d'un film, "Chronicle", pour se faire nom. Son modeste et intelligent film de super-héros aurait pu avoir une suite après son succès au box-office mais le réalisateur vient d'expliquer pourquoi elle n'a jamais vu le jour. Et il n'y est pas pour rien dans cette histoire...

Mélange entre le found footage, le teen movie et le cinéma de super-héros, Chronicle n'a pas tardé à se faire une petite réputation en plus de vraiment bien fonctionner au box-office mondial. Avec un budget de 12 millions de dollars, il en a rapporté 126,6 millions. Son réalisateur, Josh Trank, est devenu instantanément un petit prodige à surveiller par tous les studios. En passant directement après sur un projet plus gros, il aurait pu connaître une ascension fulgurante qui allait l'installer avec confort à Hollywood. C'est l'exact opposé qui s'est produit avec Les 4 Fantastiques. Une véritable catastrophe industrielle et artistique. Josh Trank a aussi connu une autre déception avec son départ du spin-off Star Wars sur Boba Fett. Les problèmes, c'était devenu sa tasse de thé pendant une période.

Chronicle 2 aurait pu se faire

Dans une passionnante interview chez Polygon qui revient en profondeur sur l'ensemble de sa carrière, on en apprend plus sur une possible suite à Chronicle. La petite bombe qu'était le premier et sa réception auraient pu déboucher sur un second volet afin de continuer à suivre les personnages restants avec leurs pouvoirs. Ce projet aurait pu se monter si Josh Trank y avait mis du sien. Il confie auprès du média qu'il est le responsable de l'inexistence de cette suite. Il a tenté de saboter son développement alors que les feux étaient au vert :

J'ai rendu difficile la mise en place des réunions. J'avais des doutes à propos de tout ça. J'ai fait beaucoup de trucs mauvais.

La Fox avait convaincu Max Landis d'écrire le scénario de ce second film. Il avait pour intention de raconter comment une fille décide de créer son propre costume de super-héros en s'inspirant des personnages du premier film. Mais Josh Trank n'aimait pas cette approche et ne sentait pas une connexion logique avec son précédent travail. Par ailleurs, il ne voulait absolument pas qu'une suite se fasse et refusait que quelqu'un d'autre que lui touche à cet univers. Alors, il a tout fait pour faire capoter l'affaire et Chronicle 2 n'a jamais vu le jour.