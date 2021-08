Chronicle : une suite au film de 2012 est en préparation

En 2012, Chronicle sort sur les écrans internationaux. Ce film de super-héros pas comme les autres, tourné en found footage, a donné une certaine aura à son réalisateur : Josh Trank. Le long-métrage a également permis de lancer les carrières de Dade DeHaan et de Michael B Jordan. Ce fut également un succès majeur au box-office. Pour un budget de 12 millions de dollars, le film, produit par la 20th Century Fox, a rapporté plus de 126 millions de dollars de recettes. Un score hallucinant, qui n’a pourtant engendré aucune suite. Il y a bien eu quelques tentatives, qui n’ont jamais abouti.

Le producteur John Davis, qui s’est occupé à l’époque de Chronicle, est récemment revenu en interview pour Forbes sur la possibilité de faire une suite :

Chronicle était littéralement le meilleur retour sur investissement de tous les films dont je me suis occupé. C'est l'un des films les plus réussis financièrement de mon écurie. Nous travaillons sur Chronicle 2 en ce moment, et je pense que ça va être génial. Nous y travaillons chez 20th Century Studios. Cela va nous donner une chance de raconter l'histoire d'une manière différente. Nous allons la raconter d'un point de vue féminin. Le récit se déroulera dix ans après le premier film. Plus intéressant encore, c'est la prochaine génération qui obtient ces pouvoirs. Ce sont des jeunes femmes qui viennent de terminer l'université, elles sont responsabilisées, et c'est leur parcours.