Cibles mouvantes : le thriller sordide qui cartonne sur Netflix

Le catalogue Netflix regorge de pépites cinématographiques venues du monde entier. Si vous êtes amateurs de thrillers sordides, on ne peut que vous conseiller "Cibles mouvantes", long-métrage suédois, qui ne vous laissera pas indemnes.

Cibles mouvantes : c'est quoi ce thriller venu du froid ?

En cette période morne pour les salles obscures, qui demeurent inlassablement fermées en raison de la crise sanitaire, les plateformes de streaming mettent les bouchées doubles pour nous proposer du contenu inédit. Si l'expérience n'est pas similaire au plaisir de découvrir un film sur grand écran, elle permet néanmoins de découvrir quelques petites pépites venues du monde entier. C'est le cas du thriller suédois Cibles mouvantes disponible sur Netflix depuis le 11 février dernier. Ce huis clos étouffant s'est rapidement hissé dans le top des contenus les plus visionnés de la plateforme.

Cibles mouvantes ©Netflix

Le pitch :

Cibles mouvantes est un thriller d'action suédois se déroulant à la montagne. Il suit David et Nadja, qui approchent la trentaine et dont le couple bat de l'aile. Quand Nadja tombe enceinte, ils tentent de sauver leur mariage et entreprennent une randonnée à ski dans les magnifiques étendues du nord du pays. Mais après un accrochage avec deux chasseurs locaux, leur virée en amoureux tourne progressivement au cauchemar. Très vite, le point rouge d'un laser apparaît dans leur tente, les forçant à fuir dans la nature malgré des températures glaciales. Livrés à eux-mêmes dans ces montagnes hostiles, ils tentent d'échapper aux impitoyables tireurs dans une partie de chasse sadique au cours de laquelle le passé des deux époux revient les hanter.

Une excellente surprise

Cibles mouvantes ©Netflix

Si vous êtes amateurs de thrillers nerveux, et diablement efficaces, Cibles mouvantes est fait pour vous. Avec son scénario retors aux multiples rebondissements, son excellent duo d'acteurs, et sa réalisation originale, le film tient toutes ses promesses. On le range volontiers aux côtés d'une autre pépite made in Netflix, Calibre, qui en partage quelques éléments scénaristiques.

On préfère quand même vous prévenir : vous n'aurez pas vraiment envie de vous offrir des vacances dans le grand Nord après avoir vu le film.