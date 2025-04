Cinq ans après, cet énorme succès Netflix dévoile enfin sa suite en images

La suite tant attendue de The Old Guard se dévoile petit à petit. Avant de pouvoir la découvrir, Netflix a sorti des photos inédites tirées de The Old Guard 2. On y retrouve Charlize Theron et de nouveaux immortels.

La suite, cinq ans après un premier succès sur Netflix

L’attente fut longue mais elle s’apprête à prendre fin. Il y a cinq ans sortait The Old Guard sur Netflix, en pleine pandémie. Tiré du roman graphique du même nom, The Old Guard raconte l’histoire de guerriers immortels vieux de plusieurs siècles et dont le but est de faire le bien sur Terre.

Pour autant, il ne faut pas se fier au résumé. Il s'agit d'un film d’action où règne combats et complot. Un grand spectacle qui avait été vu par 78 millions de foyers lors de ses quatre premières semaines après sa sortie sur la plateforme, selon Variety. En tout, le film a enregistré 178 millions d’heures de visionnage.

Après un tel succès, il semblait logique que Charlize Theron, l’héroïne du film, et toute sa bande reviennent pour une suite.

The Old Guard 2 se dévoile en photos

Il aura fallu cinq ans à Netflix et son équipe dédiée pour mettre en boîte The Old Guard 2. La réalisatrice du premier opus, Gina Prince-Bythewood, devient productrice et rejoint David Ellison. Elle laisse sa casquette de réalisatrice à Victoria Mahoney. Le scénario est une nouvelle fois écrit par Greg Rucka, auteur des comics, et Sarah L. Walker. The Old Guard 2 est l’adaptation de la suite des comics.

Par ailleurs, on ne sait pas grand-chose de l’histoire. Dans une interview avec Tudum, Charlize Theron dévoilait cependant que la redoutable Quyhn était de retour. Pour l’affronter, celle que l’on verra dans L’Odyssée peut compter sur son équipe. On retrouve au casting Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor et Veronica Ngo. Ils sont rejoints par deux nouveaux : Henry Golding (Crazy Rich Asians) et Uma Thurman (Pulp Fiction).

Des images inédites du film ont été dévoilées. On voit la nouvelle bande en action et en collaboration avec Copley (Chiwetel Ejiofor) qui travaille désormais pour les immortels.

Pour découvrir la nouvelle salve d’action de The Old Guard 2, rendez-vous le 2 juillet prochain sur Netflix.