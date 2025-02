Cinq ans après, la suite de cet énorme carton Netflix arrive enfin !

La plateforme Netflix a officiellement annoncé la date de sortie de "The Old Guard 2". Ce second opus, très attendu par les fans du film d’action de 2020, sera disponible le 2 juillet 2025. Menée par Charlize Theron, l’équipe de guerriers immortels affrontera une nouvelle menace redoutable. Voici tout ce que l’on sait pour le moment sur cette suite événement.

Le retour des guerriers immortels dans une aventure inédite

Réalisé par Victoria Mahoney, The Old Guard 2 reprend l’histoire là où le premier volet s'était arrêté. Dans ce nouvel opus, Andy (Charlize Theron) et son équipe de combattants immortels sont contraints de reprendre les armes pour faire face à une nouvelle menace d’envergure. Si les détails de l’intrigue restent encore secrets, Netflix promet une aventure encore plus spectaculaire, avec des scènes d’action intenses et des enjeux toujours plus élevés.

Le premier film, sorti en juillet 2020, s'inspirait de la série de romans graphiques écrits par Greg Rucka et illustrés par Leandro Fernández. Ce long-métrage, réalisé par Gina Prince-Bythewood, avait captivé les spectateurs avec son concept original mêlant action, immortalité et drame. L’histoire suivait un groupe de guerriers immortels traversant les siècles pour protéger l’humanité, jusqu’à ce qu’ils soient traqués par une organisation cherchant à exploiter leurs capacités surnaturelles.

Le film avait été particulièrement salué pour ses scènes de combat chorégraphiées avec brio, son approche émotive des personnages et la performance charismatique de Charlize Theron dans le rôle d’Andy. Ce mélange explosif avait rapidement fait de The Old Guard l'un des plus grands succès de Netflix, accumulant des millions d'heures de visionnage à travers le monde.

Les premières images ont été dévoilées :

Un casting de prestige et de nouvelles recrues

Pour cette suite, Charlize Theron reprend son rôle emblématique d’Andy, leader des guerriers immortels. Elle sera accompagnée par les membres de son équipe, incarnés par KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli et Veronica Ngô. Mais The Old Guard 2 accueillera également de nouveaux visages. Henry Golding (Crazy Rich Asians) rejoint le casting, tout comme Uma Thurman, connue pour ses rôles cultes dans Kill Bill et Pulp Fiction.

Derrière la caméra, la réalisatrice Victoria Mahoney (connue pour son travail sur Lovecraft Country et Star Wars : L'Ascension de Skywalker) succède à Gina Prince-Bythewood. Le scénario est signé une nouvelle fois par Greg Rucka, garantissant ainsi la continuité narrative avec le premier volet. La production s’annonce ambitieuse, avec un tournage prévu sur plusieurs continents et des séquences d’action promettant de repousser les limites du genre.

Les fans peuvent donc s’attendre à une immersion encore plus profonde dans l’univers des immortels, avec des révélations sur leur passé, de nouvelles alliances, et peut-être des réponses aux questions laissées en suspens à la fin du premier film.