Citoyen d'honneur : c'est quoi cette comédie avec Kad Merad ?

Kad Merad incarne un prix Nobel de littérature en panne d'inspiration qui retourne dans sa ville d'origine en Algérie dans "Citoyen d'honneur". Une comédie sociale emplie de tendresse qui présente des personnages attachants, mais qui n'évite pas quelques maladresses.

Citoyen d'honneur : un remake plus tendre que son modèle

Après Une belle équipe, Kad Merad retrouve le réalisateur Mohamed Hamidi. Dans Citoyen d'honneur, l'acteur prête ses traits à Samir Amin, écrivain qui reçoit le prix Nobel de littérature. Alors qu'il traverse une grosse période de remise en question malgré cette récompense majeure, sa ville d'origine de Sidi Mimoun lui propose d'être "Citoyen d'honneur".

Samir accepte et retourne en Algérie après de longues années. Sur place, il est accueilli par une vieille connaissance, Miloud (Fatsah Bouyahmed), fan absolu de ses romans. Ce séjour va s'avérer bouleversant pour l'auteur, qui va faire des rencontres marquantes, se reconnecter avec son pays de naissance mais aussi avec sa passion.

Citoyen d'honneur ©Apollo Films

Oulaya Amamra, Brahim Bouhlel et Zinedine Soualem complètent la distribution de ce remake du film argentin éponyme réalisé par Mariano Cohn et Gastón Duprat. Mohamed Hamidi a voulu s'en écarter en développant un ton plus tendre, comme il l'explique dans le dossier de presse :

L’accueil du personnage dans le film argentin est très dur dans ce village qui n’a plus rien à voir avec celui qu’il connaissait. Il se fait malmener et regrette presque d’y être allé. Ce qui n’est plus le cas dans mon film. (...) C’est une comédie que je qualifierais de sociale. Et le sujet reste l’histoire d’un retour aux sources.

Une belle alchimie entre les comédiens

Pour renforcer le côté comique et chaleureux de son long-métrage, Mohamed Hamidi a fait appel à son acteur fétiche Fatsah Bouyahmed, qu'il a déjà dirigé dans Né quelque part et La Vache. Sa complicité avec Kad Merad se ressent totalement et constitue l'un des points forts de Citoyen d'honneur. Le film doit également beaucoup à deux de ses personnages secondaires, parfaitement interprétés par Oulaya Amamra et Brahim Bouhlel : Selma, une étudiante qui aimerait vivre de son talent pour le rap, et Mehdi, un réceptionniste d'hôtel auteur de très jolis textes qu'il a peur de faire lire.

Citoyen d'honneur ©Apollo Films

S'il dévoile de belles amitiés, Citoyen d'honneur est nettement plus hasardeux lorsqu'il s'aventure sur le terrain politique, restant en surface et ne se consacrant au sujet qu'à travers des scènes expéditives. Pour représenter une jeunesse révoltée et l'évolution de Samir, le réalisateur s'est inspiré de sa propre vie, se remémorant des "étudiants, militants dans les années 80". Il ajoute :

Une époque où les gens manifestaient dans la rue pour réclamer plus de démocratie comme, avant l’heure, pendant le Printemps arabe. Ce mouvement a été très durement réprimé et c’est ce qui a généré l’arrivée des islamistes dans les années 90. J’étais au lycée à cette époque et je me souviens très bien de ces événements.

Citoyen d'honneur est à découvrir au cinéma dès le 14 septembre 2022.