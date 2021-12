City of Lies : c’est quoi ce film avec Johnny Depp sur le meurtre de Biggie ?

Dans "City of Lies", Johnny Depp prête ses traits à Russell Poole, policier qui a enquêté pendant près de vingt ans sur la mort de Christopher Wallace, plus connu sous le pseudonyme de The Notorious B.I.G. Un polar sur l’acharnement d’un homme contre la corruption signé Brad Furman, réalisateur de "La Défense Lincoln".

City of Lies : who shot The Notorious B.I.G. ?

Le 9 mars 1997, à quelques jours de la sortie de son deuxième album Life After Death, The Notorious B.I.G. - de son vrai nom Christopher Wallace - est victime d’une fusillade mortelle à Los Angeles après la cérémonie des Soul Train Awards. Le meurtre du rappeur new-yorkais âgé de 24 ans survient seulement six mois après celui de Tupac Shakur, décédé le 13 septembre 1996, six jours après avoir été blessé par balles à Las Vegas. City of Lies commence peu de temps après l’assassinat de Biggie.

Le long-métrage suit l’enquête acharnée menée par le policier Russell Poole (Johnny Depp) durant deux décennies. 18 ans après la mort de l’interprète de Juicy, Jack Jackson (Forest Whitaker) rend visite à Poole, qui poursuit ses recherches seul depuis sa démission des forces de l'ordre en 1999. Ce journaliste fait référence à Randall Sullivan, auteur de LAbyrinth, sur lequel le film se base.

City of Lies © Canal+

La relation entre le reporter et l’enquêteur débute autour d’une question : qui a abattu The Notorious B.I.G. ? Très vite, Jackson comprend que la planification du meurtre va bien au-delà de la rivalité entre la Côte Ouest et la Côte Est dans le rap, dont l’escalade avait créé un climat de paranoïa et causé la fin de l’amitié entre Biggie et Tupac. Le journaliste se rend compte que de nombreuses personnes sont impliquées dans l’affaire, qui demeure non résolue près de 25 ans plus tard.

Xander Berkeley, Shamier Anderson, Shea Wigham et Dayton Callie complètent la distribution de City of Lies. Le long-métrage est orchestré par Brad Furman, spécialiste des machinations auquel on doit notamment La Défense Lincoln et Infiltrator.

Johnny Depp en lutte contre la corruption

Les morts tragiques de Tupac Shakur et Christopher Wallace ne cessent d’interroger et ont engendré de nombreux documentaires et fictions. En 2002, Nick Broomfield donne la parole à Russell Poole dans Biggie & Tupac, qui évoque la possibilité d’un complot à l’origine des assassinats des deux artistes. Avant Johnny Depp, Jimmi Simpson incarne le policier dans la série Unsolved, disponible sur Netflix depuis 2018. Ce programme revient également sur les liens entre les deux rappeurs, au même titre que le biopic Notorious B.I.G., sorti en 2009.

Brad Furman est conscient qu’une réponse simple à la question qui ouvre City of Lies est tout simplement impossible. Le cinéaste concentre par conséquent son film sur l’obstination de Russell Poole pour découvrir la vérité. La volonté du long-métrage est de proposer une plongée dans les institutions corrompues de Los Angeles. Il rappelle ainsi que de nombreux policiers étaient à la solde du terrifiant Suge Knight, patron du label Death Row, condamné à 28 ans de prison en 2018 pour le meurtre du producteur Terry Carter.

S’il se penche donc sur le funeste destin de deux artistes majeurs, City of Lies s’impose avant tout comme un polar dans la lignée de Dark Blue, dans lequel Kurt Russell arpente les rues de Los Angeles en pleine implosion après le passage à tabac de Rodney King.

City of Lies est à découvrir sur Canal+ dès le 7 décembre 2021.