Civil War : cette séquence intense doit beaucoup à Kirsten Dunst

Pour une des scènes les plus tendues et angoissantes de "Civil War", Kirsten Dunst a eu la bonne idée de proposer son mari Jesse Plemons pour remplacer un acteur qui a quitté la production une semaine avant le tournage.

Civil War : le grand retour d'Alex Garland

Civil War est le dernier film d'Alex Garland après Ex machina (2014),Annihilation (2018) et Men (2022), et c'est surtout pour nous l'un des meilleurs films de l'année pour le moment. Une proposition intense et puissante qui imagine l'Amérique en pleine guerre civile. Le film, qui se veut politique et anti-guerre, suit alors un groupe de reporters qui parcourent le pays pour rejoindre Washington, où le président en place s'apprête à être déchu.

C'est notamment la représentation de ces journalistes et photographes et les conséquences qu'a sur eux le conflit qui fait toute la force du long-métrage. Mais Civil War n'est aussi pas avare en scènes tendues, comme lorsque la jeune Jessie (Cailee Spaeny) et un autre journaliste sont menacés par des nationalistes armés. L'un d'entre eux est interprété par Jesse Plemons, qui avec seulement quelques minutes à l'écran, parvient à marquer les esprits des spectateurs. Froid et impitoyable, il met la pression sur les reporters qui viennent au secours de Jessie, et n'hésite pas à abattre l'un d'entre eux qui n'est pas "un bon Américain". Sa phrase "Quel genre d'Américain êtes-vous ?" entendue dans la bande-annonce du film faisait d'ailleurs froid dans le dos, avant même la découverte de Civil War.

Les dessous de la scène de Jesse Plemons

Cette séquence terrifiante de Civil War n'aurait peut-être pas eu le même impact sans l'excellent jeu de Jesse Plemons, capable d'évoluer dans tous les registres. Pourtant, à l'origine, l'acteur ne devait pas apparaître dans le film. En effet, un autre comédien avait été engagé pour le rôle, mais avait dû abandonner environ une semaine avant le début du tournage, comme l'a révélé Alex Garland au LA Times. Heureusement, Kirsten Dunst a eu la bonne idée d'évoquer son mari Jesse Plemons pour le remplacer.

J'étais dans la rue quand j'ai reçu l'appel (qu'il abandonnait) et j'ai pensé : "Oh merde. Maintenant, nous sommes dans le pétrin". Je suis donc allé à la répétition et j'ai dit "Mauvaise nouvelle, les gars, untel ne peut pas le faire". Et Kirsten m'a dit : "Quoi ? Tu devrais demander à Jesse". Et je me suis dit : "Oh, ce serait génial".

Civil War ©Metropolitan Filmexport

L'acteur n'était apparemment pas loin du lieu de tournage et disponible. Il a ainsi pu reprendre au pied levé ce rôle et il n'a pas fait les choses à moitié. Cailee Spaeny a expliqué qu'Alex Garland avait fait en sorte de cacher le plus possible les équipes techniques pour que les acteurs soient en immersion totale. Et dans la première partie de la scène, la comédienne reste un moment quasiment seule avec le personnage de Jesse Plemons, ce qui s'est avéré effrayant pour elle tant la situation semblait réelle.

C'était très effrayant pour moi. J'étais là-bas avec Jesse pendant environ une demi-journée, et il était complètement dans son personnage, à me mettre la pression et en improvisant toute cette scène. C'est ce qui fait que lorsque nous sommes arrivés à la fin de la scène, nous étions un peu tous dans les vapes.

Civil War est actuellement en salles.