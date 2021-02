Cliffhanger : cette dangereuse cascade aérienne est la plus chère de l'histoire du cinéma

"Cliffhanger" est un film d'action qui donne le vertige. Une de ses scènes les plus spectaculaires est une des plus dangereuses jamais tournées.

Cliffhanger : une histoire qui en fait des montagnes

Cliffhanger est un film d'action réalisé par Renny Harlin en 1993. À l'époque, Sylvester Stallone est une des plus grandes stars du cinéma et ses rôles se déclinent comme une collection de figurines Action Man. Sylvester fait de la boxe (Rocky 5), du bras de fer (Over the Top), va en prison (Haute sécurité) ou faire la guerre en Afghanistan (Rambo III). Il s’essaie même à la comédie avec L'Embrouille est dans le sac et Arrête, ou ma mère va tirer !, mais l'échec aidant, n'y reste pas longtemps.

Pour retrouver les sommets, il se dirige vers les montagnes. Il le fait de plus pour une raison personnelle. L'acteur a en effet le vertige et veut tester ses limites en faisant Cliffhanger. Il y incarne Gabe Walker, un alpiniste expérimenté et reconnu. Néanmoins, après un terrible accident ayant entraîné la mort d'une amie à lui sous sa responsabilité, il s'est définitivement éloigné de cette activité. Pourtant, alors qu'un avion se crache dans la montagne, ses anciens collègues savent qu'il est le seul capable de sauver les survivants. Arrivé sur place, il se rend compte que cet accident n'en est peut-être pas un.

Le grand méchant du film est interprété par John Lithgow. L'acteur n'était pourtant pas le premier choix et c'est Christopher Walken qui devait au départ faire face à Stallone. Le casting est complété de Michael Rooker, Janine Turner, Rex Linn, Caroline Goodall, Leon, Craig Fairbrass et Gregory Scott Cummins.



Cliffhanger multiplie les panoramas vertigineux et les scènes d'action sous adrénaline. Une cascade est même rentrée dans l'histoire du cinéma, brisant un record qui va être difficile à battre.

L'heure de prendre de la hauteur

L'histoire de Cliffhanger est censée se passer dans les Montagnes rocheuses de l'Ouest américain, mais le tournage se passe en Italie, dans les montagnes des Dolomites de Cortina d'Ampezzo. Pourtant, la cascade la plus incroyable du film a bien eu lieu aux États-Unis. Pourquoi ? Pour la simple et folle raison qu'elle était interdite en Europe à cause de sa dangerosité.

Elle intervient dans cette scène complètement folle dans le film où un bandit se jette d'un avion à un autre par le biais d'une tyrolienne. On vous la remet pour vous rafraîchir la mémoire :

On serait tentés de se dire "Merci, les effets spéciaux !", mais il n'y en a aucun ! C'est un vrai cascadeur qui a sauté d'un avion à un autre avec aucune sécurité possible en cas de problème. À plusieurs centaines de mètres, un dénommé Simon Crane s'est donc lancé sans filet dans le ciel. Une idée insensée qui ne dure à l’écran que 10 secondes mais que le réalisateur voulait à tout prix tourner dans des conditions réelles. Cette cascade est une des plus dangereuses de l'histoire du cinéma.

Au moment de la tourner, aucune compagnie n'a accepté de l'assurer, la jugeant beaucoup trop risquée et dangereuse. Sylvester Stallone y est même allé de sa poche pour qu'elle soit possible. Simon Crane, qui mettait ici sa vie en jeu, a été payé un million de dollars pour l'exécuter. Cette somme en fait tout simplement la cascade la plus chère de tous les temps. Elle est même inscrite au Guinness des records !

À coté de ça, une autre scène fait rentrer Sylvester Stallone dans une cave infectée de chauves-souris. L'acteur ayant peur des volatiles, elles sont incrustées en images de synthèses. Deux poids, deux mesures, mais Cliffhanger, presque 30 ans plus tard, fait toujours son petit effet