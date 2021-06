Clifford : l'immense chien rouge revient dans la bande-annonce du remake

Un chien rouge géant arpente les rues de New York dans "Clifford", nouvelle adaptation des livres pour enfants écrits par Norman Bridwell. Découvrez la première bande-annonce de ce film en prises de vue réelles

Clifford : le chien géant revient au cinéma

La série d'animation Clifford le gros chien rouge aura diverti nos charmantes têtes blondes sur le petit écran au début des années 2000. 18 ans après l'arrêt de sa diffusion, une nouvelle adaptation des livres pour enfants s'apprête à sortir dans les salles obscures. Un long-métrage en prises de vue réelles réalisé par Walt Becker et dont la star sera évidemment un chien à la dimension disproportionnée. Non content d'être plus grand qu'un humain, il ne manque pas de se faire remarquer grâce à sa couleur rouge.

Tout commence avec la jeune Emily (Darby Camp), une petite fille qui a du mal à s'intégrer dans son établissement scolaire. Prise pour cible par les autres filles de l'école, elle a un mal fou à se faire des amis. Sa vie va basculer le jour où elle devient la propriétaire de Clifford, un petit chien rouge tout mignon. Elle et son père (Jack Whitehall) vont cependant avoir la désagréable surprise de voir la bête grandir de manière spectaculaire en l'espace d'une nuit. Ce compagnon devient dès lors un véritable problème à gérer. Encore plus quand on habite une ville aussi peuplée que New York.

Clifford ©Paramount Pictures

Les premières images

La Paramount vient de sortir une première bande-annonce pour Clifford et le chien rouge s'impose dedans comme l'attraction principale. À en croire les informations sur le casting dont on dispose, David Alan Grier prête sa voix au chien. Or, on ne voit pas une seule seconde l'animal en train de parler dans la bande-annonce. Pourtant, c'était le cas dans la série animée.

Les adultes vont sûrement avoir du mal à trouver leur compte avec l'humour assez simpliste du film. Ils vont aussi s'interroger sur la pertinence d'une telle adaptation, encore plus avec l'utilisation des prises de vue réelles qui donne un résultat visuel étrange. Mais on sait pertinemment que Clifford s'adresse prioritairement au jeune public. C'est pour cela que le studio va le sortir durant la période de Noël sur les écrans français. En revanche, les États-Unis vont y avoir droit beaucoup plus tôt, le 17 septembre.