Clint Eastwood prépare le dernier film de sa carrière

Clint Eastwood devrait enfin prendre sa retraite. L'acteur et réalisateur préparerait son 40e film qui est annoncé comme le dernier de sa carrière qui débuta dans les années 1950.

Le 40e et dernier film de Clint Eastwood

Clint Eastwood semble enfin décidé à s'arrêter. Âgé de 92 ans (bientôt 93, le 31 mai), l'acteur et réalisateur tourne depuis les années 1950 et n'est jamais resté trop longtemps sans rien faire. Durant ces vingt dernières années, il a d'ailleurs réalisé certains de ses films les plus marquants avec Million Dollar Baby (2005), L'Echange (2008), Gran Torino (2009) ou encore American Sniper (2015). Et s'il fallait remonter un peu plus loin, on évoquerait évidemment Sur la route de Madison (1995) et bien d'autres encore. Mais toutes bonnes choses ont une fin. Et même Eastwood s'apprête à prendre sa retraite.

Clint Eastwood - Gran Torino ©Warner Bros.

C'est du moins ce qu'affirme Discussing Film. D'après le média américain, le cinéaste préparerait la réalisation de son dernier film. Un projet qu'il développerait chez Warner Bros, avec qui il collabore depuis longtemps - la majorité de ses films, mais pas tous, ont été fait avec ce studio. Ainsi, en dépit de scores décevant au box-office pour ses deux derniers films, Le Cas Richard Jewell (2019) et Cry Macho (2021), Warner semble prêt à faire confiance à Clint Eastwood jusqu'à la fin pour son qu'il signe son 40e long-métrage.

Un thriller porté par un jeune acteur

Concernant ce dernier long-métrage, il s'agirait d'un thriller titré pour le moment Juror #2. L'histoire devrait suivre un juré d'un procès pour meurtre qui se rend compte qu'il est peut-être le véritable responsable de la mort de la victime. Il devra alors faire un choix entre convaincre les autres membres du jury de la culpabilité de l'accusé, ou se rendre en révélant la vérité.

On ne sait pas encore qui portera ce film et si Clint Eastwood jouera dedans. Mais d'après les sources de Discussing Film, le réalisateur aurait en tête un jeune acteur connu à Hollywood et qui serait notamment la star d'un film à venir dans les prochains mois. Devant cette description, on pense naturellement à Timothée Chalamet qu'on retrouvera à la tête de Dune 2 le 1er novembre. Cela reste néanmoins une pure hypothèse. Le casting devrait se préciser dans les prochaines semaines.