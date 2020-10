Clint Eastwood réalisera et jouera une vedette de rodéo dans "Cry Macho"

L'insatiable Clint Eastwood a annoncé son nouveau projet. Il s'agira d'une adaptation du livre "Cry Macho" dans laquelle il jouera un ancien champion de rodéo.

Clint Eastwood pas prêt de s'arrêter

Clint Eastwood a fêté fin mai ses 90 ans. Et si la plupart des personnes de cet âge sont tranquilles chez elles à faire des activités calmes, ce n'est pas le cas de l'Américain qui semble décidé à tourner jusqu'à la fin de ses jours. Il a donc annoncé qu'il réalisera bientôt un nouveau film, comme nous avons pu le lire sur le site de nos confrères de Deadline.

Cry Macho sera en effet l'adaptation du roman du même nom écrit par N. Richard Nash dans les années 70. L'auteur, mort en 2000, a eu le temps d'en signer également le scénario avec Nick Schenk, scénariste qui a déjà travaillé avec Clint Eastwood sur Gran Torino (2008) et La Mule (2018).

L'histoire est celle d'une ancienne vedette de rodéo, devenue éleveur de chevaux. L'homme fatigué accepte pourtant une mission étrange confiée par l'un de ses anciens patrons. Il devra se rendre au Mexique pour enlever le fils de ce dernier, qui vit avec sa mère alcoolique, et le ramener à son père au Texas, de l'autre côté de la frontière.

Le projet n'a pas encore reçu le feu vert de Warner Bros. mais on voit mal comment les producteurs pourraient dire non à la légende qu'est aujourd'hui Clint Eastwood. L'acteur/réalisateur n'a plus de temps à perdre et le tournage pourrait commencer rapidement. Il se murmure même qu'il est déjà en train de chercher les lieux de tournage et que le film pourrait sortir dès l'hiver prochain !

Le chaud et le froid

Les quatre derniers films de Clint Eastwood en tant que réalisateurs ont en effet reçu des accueils assez différents. En 2015, American Sniper revenait sur le destin d'un sniper américain et la critique avait salué la performance de Bradley Cooper. L'acteur y jouait Chris Kyle, un tireur d'élite des Navy SEAL, envoyé en Irak dans un seul but : protéger ses camarades. L'homme tua plus d'une centaine de terroristes et décrocha le surnom de "La Légende". Sa tête fut même mise à prix par l'ennemi.

3 ans après, 15h17 Pour Paris fut une grosse déception. Le film continuait dans la veine patriotique et revenait sur l'attentat déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Trois Américains voyageaient dans le train et s'étaient interposés face aux terroristes, sauvant la vie des 500 passagers.

La même année, l'acteur se donnait le premier rôle dans La Mule. Reprenant presque son rôle de vieux grognon tenu dans Gran Torino, il y incarnait Earl Stone, un ancien combattant aujourd'hui horticulteur aux abois complétement fauché dont l'entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot de chauffeur, mais s'aperçoit rapidement qu'il passe de la drogue pour un cartel mexicain. L'homme ne se débine pas et continue sa tâche, gagnant de plus en plus d'argent. Il est alors tiraillé moralement entre l'origine sombre de l'argent et le bien qu'il peut faire avec autour de lui.

Son dernier film, Le cas Richard Jewell, est sorti en début d'année. Il revenait sur le destin de Richard Jewell, qui, en 1996, faisait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il fut l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des États-Unis. Là encore, le long-métrage a été un échec critique et commercial.

Espérons un meilleur destin à Cry Macho.