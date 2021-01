Cloverfield : un nouveau film serait en préparation

Plus de 10 ans après le premier "Cloverfield" et tout le buzz autour de lui, un nouveau film se prépare pour continuer de parler de notre monde attaqué par des monstres venus de l'espace. Si le scénario reste un secret, on dispose de premières indications sur la direction empruntée par ce prolongement.

Cloverfield : un choc puis un univers étendu

Une véritable folie. C'est comme ça que l'on peut qualifier la promotion du premier Cloverfield à l'époque. Un très astucieux et prenant marketing viral avait été mis en place. Des vidéos mystérieuses ont été lancées, des indices traînaient sur Internet. Tout le monde s'y intéressait mais personne ne savait exactement de quoi il s'agissait. Orchestrée par J.J. Abrams et la Paramount, la promotion est allée très loin et a fait grimper le buzz. Si bien que quand Cloverfield arriva dans les salles, le succès fut au rendez-vous.

Les spectateurs s'empressèrent d'aller voir quel secret contenait le film. Ils ont pu découvrir la ville de New York attaquée par un monstre venu de l'espace. La mise en scène found footage participait à nous immerger dans l'action, même si l'on passait du temps sans comprendre réellement ce qu'il se passait.

Cloverfield ©Paramount Pictures

Cloverfield cartonna avec 172 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de 25 millions (auquel on doit ajouter une somme inconnue mais conséquente pour la promotion). L'histoire n'en resta pas là car deux autres films sont sortis. Pas des suites directes, mais plutôt des extensions de l'univers. On a eu l'excellent 10 Cloverfield Lane et le plus raté The Cloverfield Paradox. Les deux se rattachèrent avec plus ou moins de réussite au film original. Le tout juste sympathique Overlord a un temps été envisagé pour rejoindre la franchise mais il en a été décidé autrement.

Un nouveau film en préparation

The Hollywood Reporter annonce que Bad Robots, la société de J.J. Abrams, et Paramount ont lancé la mise en chantier d'un nouveau film Cloverfield. Après l'échec de The Cloverfield Paradox, plus grand monde n'était très chaud pour continuer d'étendre l'univers. Mais les choses sont en train de bouger si l'on en croit le fiable média américain. Joe Barton a été engagé pour écrire le scénario. Il sera également le showrunner de la série dérivée de The Batman sur la police de Gotham.

On ne sait pas encore comment il faut appeler ce projet qui devrait être davantage dans la lignée du film original. Les deux autres histoires avaient leur propre indépendance, malgré des raccords à l'univers. Là, nous devrions avoir un vrai prolongement de l'histoire et même possiblement le retour de certains personnages. Ce qui serait une bonne nouvelle, car on aurait enfin un film de monstre et pas un thriller qui attend le dernier moment pour créer une connexion franche. Matt Reeves ne sera pas de retour derrière la caméra et l'aspect found footage ne sera pas repris. Très bon choix formel, car le procédé a déjà tout donné dans Cloverfield. Une approche plus classique permet plus de choses - bien que la caméra embarquée ait été très efficace sur le premier volet.

10 Cloverfield Lane ©Paramount Pictures

La mythologie devrait enfin accueillir une extension conséquente. Peut-être même que nous aurons des réponses sur les aliens. 10 Cloverfield Lane annonçait dans son final que le monstre de New York n'était pas le seul à avoir débarqué sur Terre. Une invasion plus conséquente était en cours. Si l'on se réjouit qu'un nouveau film soit en préparation, on aurait aimé ne pas le savoir aussi tôt et que la promotion joue la carte du mystère.

C'est ce qu'il risque de se passer quand le moment sera venu (Internet reste un outil avec lequel on peut redoubler d'inventivité), mais cela aurait été encore plus jouissif de découvrir la vérité une fois dans la salle.