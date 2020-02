Cluedo : le remake avec Ryan Reynolds a un réalisateur en vue

Vous avez aimé ? Partagez :

N’importe quoi est susceptible de devenir un film si Hollywood s’auto-persuade qu’il a le moyen d’en tirer quelques billets. Même le jeu de société Cluedo va être porté sur grand écran, avec Ryan Reynolds au casting et un réalisateur pas loin de monter à bord.

Tout le monde connaît le principe de ce célèbre jeu qu’est le Cluedo. L’argument de base est simple mais terriblement accrocheur. Dans un manoir, le Docteur Lenoir a été assassiné. Le but est de trouver qui est responsable, dans quelle pièce a eu lieu le drame et avec quelle arme du crime. Le coupable est possiblement un des joueurs, qui doit redoubler de malice pour ne pas se faire griller. Quand le mystère est résolu, la partie se termine.

Une précédente adaptation au cinéma a été faite par Jonathan Lynn en 1985. La nouvelle sera chargée de faire mieux et peut se reposer sur un très gros argument : Ryan Reynolds sera au casting. On n’en sait guère plus sur le scénario mais en connaissant les mécanismes du jeu original, il devrait présenter un enquêteur en train de chercher la vérité. En gros, nous ne sommes pas loin d’avoir un film qui ressemblera, à s’y méprendre, à À Couteaux tirés. Mais pour s’élever à ce niveau, ce Cluedo devra se trouver un réalisateur aussi fort que Rian Johnson.

Qui pour réaliser Cluedo ?

Jason Bateman était attendu pour prendre les commandes, mais il refusa finalement de la faire à cause d’une incompatibilité d’emploi du temps avec son travail sur la série Ozark. Il faut donc trouver un nouveau candidat qui acceptera de mettre en images le scénario écrit par Rhett Reese et Paul Wernick (Deadpool) et Variety nous apprend que James Bobin est en train de discuter avec la Fox pour s’en occuper.

Alors, ce nom ne va pas provoquer une vive excitation, étant donné que c’est lui qui vient de livrer Dora et la Cité perdue. Pas le type de profil qui vend du rêve mais on compte beaucoup sur le charisme de l’acteur principal et sur le scénario des deux compères pour injecter dans ce projet le fun nécessaire.

Aucun autre nom n’est annoncé au casting mais la Fox aimerait que Reynolds soit entouré d’acteurs reconnus pour que le potentiel commercial soit de bonne qualité. Nous verrons s’il arrive à le faire ! Aucune date de sortie n’a encore été communiquée.