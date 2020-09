Cobweb : une star de The Boys rejoint le film du créateur de Marianne

On vous dit tout sur "Cobweb", le nouveau projet horrifique du créateur de "Marianne", qu'un acteur phare de l'excellente série "The Boys" vient de rejoindre.

Un Français aux commandes

Bien avant Cobweb, Samuel Bodin, scénariste et réalisateur français, a créé deux programmes courts comiques, Lazy Company et T.A.N.K. C'est cependant avec Marianne, série horrifique écrite et tournée par ses soins, qu'il a vu sa cote de popularité exploser. Diffusé sur Netflix, le programme a beaucoup fait parler, mais malheureusement la célèbre plateforme n'a pas reconduit la série pour une seconde saison. Pour rappel, l'intrigue de Marianne s'articule autour d'une jeune auteure à succès de retour dans son village natal pour une bonne raison, puisque la voix maléfique qui hante ses rêves depuis des années semble s'être matérialisée dans la réalité.

Victoire Du Bois dans le rôle d'Emma Larsimon

Pour son nouveau projet, un long-métrage américain financé par Lionsgate et entre autres Seth Rogen - rien que ça -, Samuel Bodin replonge avec délice dans le genre horrifique. Le créateur sera en charge de la réalisation de Cobweb, d'après un scénario de Chris Tomas Devlin. À noter que l'auteur du film a aussi écrit le reboot de Massacre à la Tronçonneuse, à paraître prochainement !

Le long-métrage horrifique à venir, actuellement en tournage en Bulgarie, raconte l'histoire de Peter, un jeune garçon originaire d'une famille sans histoire dans une ville tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Seulement, ce dernier entend encore et encore des tapotements venant de l'intérieur des murs de sa maison. Ses parents lui ont toujours répété que ces bruits et les voix qui les accompagnaient n'étaient rien d'autre que le fruit de son imagination, mais Peter commence à douter et à suspecter les deux adultes de lui cacher un terrible secret.

Un casting prometteur pour Cobweb

Woody Norman (ci-dessous) prêtera ses traits au jeune Peter, héros de ce pitch mystérieux, un enfant timide d'une dizaine d'années que les bruissements nocturnes obsèdent chaque jour un peu plus. Vous l'ignorez sans doute, mais ce petit bout au visage angélique a déjà une filmographie bien remplie. Mannequin dès ses quatre ans, il a ensuite tourné dans les séries à succès Poldark, The White Princess ou encore La Guerre des Mondes.

C'est la talentueuse Lizzy Caplan (The Disaster Artist, Masters of Sex) qui se glissera dans la peau de Carol, la mère du jeune garçon tourmenté. L'Australienne Cleopatra Coleman (The Last Man on Earth) incarnera quant à elle une institutrice remplaçante dans l'école de Peter - sans doute une adjuvante à laquelle il pourra se confier.

Antony Starr en Homelander dans The Boys

D'après Deadline, Mark, le père du jeune garçon, sera campé par Antony Starr, un comédien particulièrement en vogue ces derniers temps ! Si son nom ne vous rappelle rien, sachez qu'il interprète l'iconique - et terrifiant - Protecteur (ou Homelander en version originale), chef de file des super-héros 2.0 de la série à succès The Boys, dont la seconde saison est actuellement diffusée sur Amazon Prime Video. Sûrement débarrassé de sa teinture blonde pour l'occasion, Antony Starr fera avec Cobweb son retour dans les salles obscures depuis le thriller australien Wish You Were Here en 2012. Il faut dire que le comédien est plutôt un habitué des séries ! Avant The Boys et l'explosion de sa notoriété, le néo-zélandais a joué dans Banshee et American Gothic (entre autres).

Alors, avez-vous hâte de découvrir le talentueux Antony Starr dans Cobweb ?