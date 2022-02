CODA : le remake US de "La Famille Bélier" triomphe aux SAG Awards

À un mois de la cérémonie des Oscars 2022, le remake US de "La Famille Bélier", "CODA", s'est distingué à la 28e cérémonie des SAG Awards, qui récompense les meilleures interprétations au cinéma et à la télévision de 2021.

SAG Awards, une indication pour les Oscars

Se déroulant après la cérémonie des Golden Globes et avant celle des Oscars, la cérémonie des Screen Actor Guild Awards récompense exclusivement les interprétations pour le cinéma et la télévision de l'année passée. Une grande soirée pour ceux qui font donc profession d'actrices et d'acteurs, et qui donnent logiquement une forte tendance pour la cérémonie des Oscars qui suit.

Joaquin Phoenix à la 26e cérémonie des SAG Awards ©AFP

Pour exemple, en 2018, Gary Oldman obtenait les deux récompenses pour son rôle de Winston Churchill dans Les Heures sombres. Même chose pour Frances McDormand, saluée pour Three Billboards : Les panneaux de la vengeance. En 2019, Rami Malek est récompensé du Meilleur acteur pour sa performance dans Bohemian Rhapsody, et l'est aussi aux Oscars. En 2020, c'est Joaquin Phoenix qui est distingué pour son rôle dans Joker, avant lui aussi d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur. Renée Zellweger réalise le même doublé pour Judy.

CODA se distingue avec éclat

On ne boude pas son petit plaisir chauvin pour cette cérémonie 2022, puisque CODA, le remake américain de La Famille Bélier, est reparti avec deux récompenses, celle de la Meilleure distribution pour un film, et celle du Meilleur acteur dans un second rôle, obtenue par l'acteur et réalisateur sourd Troy Kotsur. Il est le premier acteur sourd à obtenir cette récompense, et surtout le premier acteur tout court à obtenir deux SAG Awards lors d'une même édition.

Le casting de CODA à la 28e céremonie des SAG Awards ©AP PHOTO

Autant dire que l'acteur, qui joue dans CODA le père sourd et muet de la jeune lycéenne et chanteuse interprétée par Emilia Jones, est le grand favori des Oscars dans la catégorie du Meilleur acteur dans un second rôle. Mais plus intéressant encore, il n'est pas rare que le film récompensé par le SAG Award de la Meilleure distribution reçoive par la suite l'Oscar du Meilleur film. Ce fut le cas récent par exemple pour Parasite, ou il y a quelques années pour Spotlight. Peut-on ainsi imaginer que CODA puisse se frayer un chemin jusqu'à la récompense suprême ?

Difficile à dire, et la concurrence est particulièrement rude, avec notamment des films comme Dune, West Side Story, Drive my car ou encore The Power of the Dog en lice. Mais dans tous les cas, la réussite est déjà éclatante pour la production franco-américaine CODA !