Netflix dévoile un trailer explosif pour la suite de ce film de SF qui a cartonné en 2020

Netflix a dévoilé la première bande-annonce de "Code 8 Part II", la suite du succès surprise d'un petit film de SF qui avait grandement fait parler en 2020.

Code 8 : petit budget, grand succès

Lancé en 2019 sur Netflix, Code 8 a été un succès surprise. À l'origine, il y a eu un court-métrage éponyme de 2016, réalisé par Jeff Chan. Un court-métrage déjà porté par Robbie Amell et Stephen Amell, qui allait servir de teaser pour une version longue. Les deux cousins ont alors lancé une campagne de financement participatif et sont parvenus à récolter un peu plus de 2 millions de dollars grâce à 30 810 contributeurs. C'est donc avec un budget minime que ce film de science-fiction s'est monté. Mais pas besoin de plus pour Jeff Chan et ses deux acteurs, puisqu'ils sont parvenus à pondre un hit sur Netflix, qui, à l'époque, s'était rapidement positionné dans le top 10 des films Netflix les plus vus en France (et dans bien d'autres pays).

Pour rappel, Code 8 se déroule dans un monde où 4% de la population est née avec des pouvoirs surnaturels. Mais malgré leurs capacités, ces personnes vivent dans la pauvreté et sont discriminés. Connor Reed (Robbie Amell), un homme capable de contrôler l'électricité, peine alors à réunir suffisamment d'argent pour payer le traitement de sa mère. Cette dernière est atteinte d'une maladie qui l'empêche de contrôler son pouvoir. C'est pour cette raison que Connor va rejoindre un groupe criminel, après avoir été approché par Garett (Stephen Amell) pour une mission qui ne sera pas la dernière...

La suite arrive bientôt

Suite au succès de Code 8, Netflix a commandé une suite, Code 8 Part II, avec toujours en têtes d'affiche Robbie Amell et Stephen Amell, et Jeff Chan reste à la réalisation. Et près de quatre ans après le premier opus, ce nouveau film se dévoile grâce à une première bande-annonce (vidéo en une d'article) dévoilée par la plateforme de streaming. Comme c'était annoncé à la fin de Code 8, l'interdiction des pouvoirs a été votée et désormais la police se montre de plus en plus dangereuse pour les personnes disposant de pouvoirs. L'utilisation de machines aidant visiblement le Sergent Kingston à sévir.

Code 8 Part 2 ©Netflix

Connor va alors demander de l'aide à Garett pour quitter la ville. Et ce dernier devra prendre la bonne décision pour ne pas subir à son tour la violence policière. Code 8 Part II promet ainsi son lot d'action et devrait ravir les fans du premier opus. Ces derniers n'auront pas longtemps à attendre avant de pouvoir découvrir le film. Il sera mis en ligne sur Netflix le 28 février.