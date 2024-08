Ce soir à la TV : Jonathan Cohen en rabbin sous cocaïne dans une comédie hilarante

Succès comique de 2017 servi par les grandes performances de son casting principal, "Coexister" de Fabrice Éboué offre à un rabbin, un imam et un curé la vie de stars quand leur groupe de musique connaît le succès. Une comédie drôle et mordante à (re)voir ce soir du 27 août sur TFX.

Coexister, mais en musique

Avec son troisième long-métrage de comédie, Coexister, Fabrice Éboué poursuit dans la veine qu'il affectionne : adresser des réalités sociales et des faits de société avec un humour provocateur. Après le racisme et la corruption dans Case Départ et Le Crocodile du Botswanga, c'est aux trois religions monothéistes qu'il s'attaque donc en 2017, écrivant et mettant en scène les péripéties d'un groupe de musique composé d'un rabin, d'un curé et d'un imam.

Nicolas Lejeune (Félix Éboué) est un producteur de musique dont la carrière et la vie de famille battent de l'aile. Sophie Demanche (Mathilde Seigner), qui dirige l'immense groupe dont fait partie son petit label, lui lance comme défi de remplir l'Olympia avec un nouveau projet dans six mois. Au pied du mur, Nicolas et son assistante Sabrina (Audrey Lamy) vont mettre sur pied un groupe de musique censé être œcuménique, composé d'un curé (Guillaume de Tonquédec), d'un rabbin (Jonathan Cohen) et d'un imam (Ramzy Bedia) pour chanter la diversité et le vivre-ensemble. Les membres du groupe vont cependant rencontrer quelques difficultés à s'accorder...

Coexister ©EuropaCorp

Jonathan Cohen se déchaîne

Coexister convainc la critique et le public lors de sa sortie en 2017. Bourré de mauvais esprit, très soigneux dans l'écriture de ses trois personnages qui composent le groupe pour en extraire tout le comique et le burlesque possible, le film de Fabrice Éboué est assez incisif et drôle pour attirer près de 650 000 spectateurs.

Chaque situation de Coexister prête à rire, et plusieurs punchlines restent longtemps en tête. Mais une mention spéciale doit aller à Jonathan Cohen, hilarant en rabbin dépressif qui se transforme en bête de scène une fois sous cocaïne. Dans ses échanges avec ses partenaires Guillaume de Tonquédec et Ramzy Bedia, il capte ainsi toute la lumière. Il délivre alors sa première grande performance comique sur grand écran, après s'être imposé au grand public à partir de 2015 avec la websérie Bloqués, dans laquelle il était Serge le Mytho.