Color out of Space sur Amazon Prime Video : c'est quoi ce film fantastique avec Nicolas Cage ?

"Colour out of Space" c'est l'une des nouvelles pièces à la filmographie insaisissable de Nicolas Cage. L'acteur s'offre un trip coloré dans ce film adapté de Lovecraft qui marque le retour d'un réalisateur oublié. Une expérience à découvrir sur Amazon Prime Video à partir du 7 septembre.

Le nouveau projet fou de Nicolas Cage

La carrière de Nicolas Cage ne ressemble plus à grand chose. L'acteur tourne dans tout et n'importe quoi du moment qu'il peut empocher un petit chèque. Il ne se cache pas et peut autant être à l'affiche de nanars que de projets plus intéressants. Comme quand il fait le taré Mandy avec Panos Cosmatos. Film d'horreur parsemé de visions fantasmagoriques dans lequel il campe un homme qui veut venger la mort de sa petite-amie. Il est toujours question d'horreur dans Colour out of Space, adaptation d'un texte de Lovecraft. Le film en reprend une partie de la trame principale et la délocalise de nos jours. Le récit débute quand la famille Gardner déménage dans une ferme de la Nouvelle-Angleterre. Peu de temps après leur arrivée, une étrange météorite tombe du ciel et s'écrase dans leur jardin. Ils vont se rendre compte que l'environnement commence à changer et qu'un mal insidieux se répand autour d'eux.

Un réalisateur oublié sur le retour

Colour out of Space marque le retour aux affaire de Richard Stanley, un réalisateur qui avait disparu de l'actualité pendant des années. S'il n'avait pas quitté le monde du cinéma, on ne l'a plus vu diriger un long-métrage depuis les 90's. Réalisateur de genre intéressant mais dont le travail s'adresse à une niche, il aurait pu connaître une trajectoire très différente s'il avait été au bout de son remake de L'île du Docteur Moreau. Nous sommes en 1996 et New Line compte sur lui pour diriger cette nouvelle adaptation du roman culte d'H. G. Wells. Val Kilmer et Marlon Brando sont au casting, deux énormes stars qu'il faut savoir contrôler sur un plateau. Richard Stanley entame la production mais il sent que l'expérience tourne au vinaigre. Viré après quelques jours seulement, il voit son scénario se faire modifier dans tous les sens. Le résultat final ne ressemblera pas du tout à ce qu'il avait en tête. Un épisode douloureux à vivre pour lui et cet échec lui coupe les jambes puisqu'il ne réalisera plus un seul long-métrage par la suite.

Au milieu des années 2010, il se met à travailler sur l'adaptation de La Couleur tombée du ciel. Il faudra du temps avant que le projet ne se monte. Avec un budget pas très épais, un Nicolas Cage en père de famille et une envie de faire du genre, Richard Stanley accouche d'une série B loin d'être déshonorante.

Colour out of Space : un film à voir ?

Pas simple de recommander Colour out of Space à tout le monde. Son rythme risque vite d'en décourager plus d'un lors du visionnage. La première heure prend beaucoup son temps pour mettre en place l'intrigue et laisser le mal se répandre dans la famille Gardner. On la sent, mais elle ne dit jamais son nom. Jusqu'à ce que tout explose. Et là, Colour out of Space se lance dans un rush délirant où s'enchaînent les moments de violence, les expérimentations visuelles et la destruction de la cellule familiale. Les choix de Richard Stanley peuvent laisser de marbre mais ils témoignent d'une envie de créer une ambiance singulière, respectueuse de l'esprit lovecraftien en un sens et également à part de ce que l'on voit traditionnellement dans le genre. Dans la carrière de Nicolas Cage, ce projet peut se ranger aux côtés de Mandy, les deux partageant cette démence qui transpire à l'image. Vous voilà prévenus.

Colour out of Space est disponible sur Amazon Prime Video depuis le 7 septembre 2020. Ci-dessous la bande-annonce :