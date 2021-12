Comancheria : pourquoi le film fait partie d'une "trilogie" ?

Comancheria : un mélange des genres

Sorti en 2016, Comancheria est un film qui a mis du temps à être développé avant d’être diffusé dans les grandes salles. En effet, son script était classé dès 2012 dans la fameuse “black list”, qui recense les meilleurs scénarios en attente de production. Réalisé par David Mackenzie (Les Poings contre les murs), le long-métrage reçoit un très bon accueil critique, du fait notamment de son ambiance hybride entre western, thriller et film de casse.

Comancheria suit deux frères qui, suite à la mort de leur mère, organisent une série de braquages. Pour ce faire, ils visent uniquement les agences de la même banque qu’ils doivent rembourser. Sur leur route criminelle, ils se retrouvent pourchassés par un Ranger bientôt à la retraite et son adjoint, déterminés à les mettre hors d’état de nuire.

Comancheria ©Sidney Kimmel Entertainment

Comancheria dispose d’une belle distribution avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster et Gil Birmingham.

Un scénariste présent sur trois films différents

Connu pour avoir joué dans les deux premières saisons de Sons of Anarchy, Taylor Sheridan est passé à l’écriture au début des années 2010. C’est ainsi que lui vient une idée particulière : faire une trilogie explorant les conséquences de l’exploration de l’Ouest américain. C’est dans ce sens qu’il se retrouve au scénario du chef d’œuvre Sicario sorti en 2015 et réalisé par Denis Villeneuve. Comancheria est le second volet de la trilogie, tandis que Wind River sorti en 2017 (réalisé et scénarisé par Sheridan) en est l’opus final.

Comme l’explique le scénariste durant son entretien dans Première, bien que ces trois films n’aient rien en commun en terme d’intrigues, de personnages et de fils conducteurs, ils possèdent toutefois une même thématique :

C'est une exploration de la nouvelle frontière américaine, des conséquences de la conquête de l'Ouest que nous subissons encore aujourd'hui. L'Arizona dans Sicario, le Texas de l'Ouest dans Comancheria. Le ton est différent parce que chacun des films reflète différentes façons de gérer les tragédies de la vie.

En effet, Comancheria se déroule dans une région de l’ouest des Etats-Unis, dans lesquels se croisent Texans, Indiens et Latinos. Ce choc des cultures est semblable dans Sicario et Wind River.