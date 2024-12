Cette comédie déjantée avec Michaël Youn et JCVD arrive bientôt sur Prime Video

Jean-Claude Van Damme et Michaël Youn se donnent la réplique dans la première bande-annonce de la nouvelle comédie d’action, "Le Jardinier". Celle-ci sortira dans quelques semaines sur Prime Video.

Jean-Claude Van Damme de retour dans Le Jardinier

Jean-Claude Van Damme va faire son retour dans Le Jardinier. Dans cette comédie d’action qui sortira sur Prime Video, le Premier ministre établit chaque année une liste de personnes représentant une menace pour lui dont il ordonne l’assassinat. Serge Shuster, un fonctionnaire proche du Président, se retrouve malgré lui sur cette liste. Au centre d’une affaire d’État et condamné à mort, Serge et sa famille s’en remettent à celui qui représente leur dernier espoir : Léo, leur mystérieux jardinier.

Le Jardinier a été réalisé par David Charhon, connu pour avoir notamment signé Cyprien et De l’autre côté du périph. Avant son nouveau film, le réalisateur français avait aussi déjà collaboré avec Jean-Claude Van Damme pour Le Dernier Mercenaire, sorti en 2021. Aux côtés du célèbre acteur belge, Michaël Youn a cette fois été choisi pour interpréter Serge Shuster.

Prime Video lâche la première bande-annonce du film

Le Jardinier vient de dévoiler ses premières images via une bande-annonce partagée par Prime Video. Serge y apprend faire partie de la liste établie par le Premier ministre, tout comme Léo. Utilisant toutes sortes d’outils, ce dernier se débarrasse alors facilement de l’unité envoyée pour tuer Serge. Comme souvent, Jean-Claude Van Damme est au centre de plusieurs scènes d’action dans le trailer de son nouveau film.

La bande-annonce met aussi en scène les autres membres principaux du casting du film de David Charhon. Outre Jean-Claude Van Damme et Michaël Youn, le long-métrage réunit Nawell Madani et Carla Poquin. Ragnar Le Breton, Jérôme Le Banner et Kaaris font aussi partie de la distribution, leurs personnages étant chargés de se débarrasser de Serge.

Le long-métrage sortira en début d’année prochaine

Si vous souhaitez découvrir cette nouvelle comédie d’action, il faudra patienter quelques semaines. Le Jardinier sera visible à partir du 10 janvier 2025 sur Prime Video.