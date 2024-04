Ce comédien français césarisé est la star d'un nouveau film d'action Netflix et ça s'annonce musclé

Peu habitué aux films d'action, Guillaume Canet a été choisi par Netflix pour porter son nouveau film "Ad Vitam", actuellement en tournage. La plateforme de streaming a dévoilé une première image ensanglantée et musclée. Le film est attendu en 2025.

Guillaume Canet montre ses muscles pour Netflix

Guillaume Canet ne chôme pas. Après avoir mis en scène le dernier volet des aventures d'Astérix et Obélix, et avoir enchaîné les rôles (pas moins de cinq en un an), le réalisateur et comédien sera prochainement la star d'un nouveau film d'action made in Netflix appelé AD VITAM, dont il cosigne également le scénario, et enfile la casquette de producteur.

Ce long-métrage marque la première incursion de Guillaume Canet dans le monde du streaming en tant que scénariste et producteur, après avoir fait une apparition remarquée dans la comédie Nouveaux riches, sortie en novembre 2023.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

L'intrigue d'AD VITAM n'est pas sans rappeler la saga d'action Taken portée par Liam Neeson. Guillaume Canet incarnera un dénommé Franck Lazareff qui, après avoir échappé à une tentative d'assassinat, doit retrouver sa femme, enlevée par un dangereux gang. Mais sa mission le plongera dans une spirale infernale, où son passé mystérieux refera surface, en même temps qu'il se retrouvera au beau milieu d'une affaire d'État qui le dépasse.

Pour annoncer le film, Netflix a dévoilé une première image dans laquelle on peut découvrir Guillaume Canet, très musclé, et visiblement en bien mauvaise posture. L'occasion de découvrir le comédien dans un rôle plus physique que d'habitude.

Voyez plutôt :

Nassim Lyes également au casting

En plus de Guillaume Canet qui tiendra le premier rôle, Ad Vitam compte également à son casting Nassim Lyes, la star d'En passant pécho, et Nouveaux riches, qui n'a plus à prouver son talent dans des films d'action.

On retrouvera également la comédienne Stéphane Caillard (Flo, Marseille), mais aussi Zita Hanrot (Plan Cœur), Alexis Manenti (Athena), et Johan Heldenbergh.

Le film mis en scène par Rodolphe Lauga (qui avait collaboré avec Guillaume Canet sur le scénario de Rock'n Roll en 2017) est actuellement en tournage en région parisienne et devrait arriver sur nos écrans en 2025.