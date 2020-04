Commando : un préquel du film culte avec Schwarzie aurait pu voir le jour

L'acteur Vernon Wells, qui jouait dans « Commando », a récemment dévoilé qu'il avait été, pendant un temps, question de mettre en scène un préquel du film d'action porté par Arnold Schwarzenegger.

Sorti en 1986, Commando est un film d'action musclé et testostéroné porté par Arnold Schwarzenegger. Réalisé par Mark L. Lester, le long-métrage avait rapporté plus de 57 millions de dollars à travers le monde. L'acteur Vernon Wells, qui jouait dans le film, a récemment déclaré qu'un préquel avait été sérieusement évoqué dans le passé, et il révèle les détails de l'histoire.

La jeunesse des personnages d'Arnold Schwarzenegger et de Vernon Wells ?

Compte tenu de la popularité de Commando, c'est assez étonnant qu'aucune suite, préquel, ou remake, n'ait jamais vu le jour. En fait, Vernon Wells a affirmé qu'un préquel avait été envisagé, lors d'une interview avec Forbes. L'acteur a affirmé qu'il était alors question d'un deuxième film, qui aurait ramené son personnage et celui d'Arnold Schwarzenegger :

Un producteur m'a dit, il y a longtemps, envisager de faire un autre Commando. Je pensais qu'il voulait faire un reboot, alors je me suis dit : « Ils ne peuvent pas rebooter Commando. C'est un classique, et c'est tellement kitsch. ». Mais il m'a dit qu'ils prévoyaient plutôt de faire un préquel et de mettre mon personnage dedans. Ça marcherait. Ils pensaient à faire un préquel sur là où tout a commencé, comment la relation s'est détériorée entre nos personnages, comment je suis devenu méchant et comment le personnage de Schwarzenegger est devenu un bon gars. Des rumeurs circulent tout le temps, mais c'était intéressant que quelqu'un m'en parle enfin sérieusement.

Dans le film original, Vernon Wells incarne le méchant de l'histoire : Bennett. C'est un ancien collègue de John Matrix, le héros incarné par Arnold Schwarzenegger. Logiquement, les personnages auraient été interprétés par de nouveaux acteurs, un risque important à gérer, si l'on prend en compte la popularité de John Matrix et de son interprète Arnold Schwarzenegger.

Après, reste à savoir s'il y aurait, dans l'absolu, un intérêt à proposer un préquel à Commando, qui demeure un film très générationnel. En réalité, à la différence de Predator par exemple, Commando a sa petite popularité, mais ne dispose pas d'un impact culturel suffisant pour être poursuivi, d'autant plus avec un casting qui changerait. Ce qui explique peut-être pourquoi ce préquel n'a jamais dépassé le stade de l'idée et de quelques discussions.