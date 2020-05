Comment Star Wars et Universal ont fait la fortune de Spielberg ?

Steven Spielberg a réalisé de nombreux films cultes au cours de sa carrière, qui lui ont rapporté de très grosses sommes d’argent. Mais ce ne sont pas seulement ses propres longs-métrages qui ont fait la fortune du cinéaste.

Steven Spielberg fait partie des réalisateurs les plus réputés de sa génération. Que ce soit Indiana Jones, Les Dents de la Mer ou encore Jurassic Park, ses films ont souvent fait un carton lors de leur sortie en salles et sont devenus cultes. À ce titre, le réalisateur a amassé des millions grâce à ces succès. Mais ce ne sont pas les seules sources de sa fortune.

Si tel était le cas, même si ces films seraient suffisants pour le rendre riche, sa fortune se situerait parmi celles des cinéastes les plus réputés, mais pas largement au-dessus. Or, le patrimoine de Steven Spielberg est estimé à 3,7 milliards de dollars. Alors, comment le réalisateur a-t-il réussi à devenir milliardaire ?

La fortune de Steven Spielberg amassée grâce à des pourcentages

Le cinéaste américain est réputé pour être un très bon ami de George Lucas, qui lui a d’ailleurs confié la réalisation des Indiana Jones. À l’époque de la sortie de Star Wars IV : Un nouvel espoir, ce dernier était persuadé que son film allait faire un énorme flop au box-office. Spielberg, qui s’apprêtait à sortir Rencontres du 3ème type environ à la même période, pensait le contraire.

Lucas a alors proposé un marché au réalisateur de Jurassic Park. Il lui a suggéré de lui donner 2,5% des revenus de Star Wars, qu’il ne voyait alors pas devenir une saga, en échange du même pourcentage de Rencontres du 3ème type. Spielberg a immédiatement accepté l’offre, ce qui s’est avéré être une très bonne décision.

Même si Rencontres du 3ème type a bien marché à sa sortie, la franchise Star Wars a depuis rapporté des milliards de dollars au box-office et en produits dérivés. Spielberg a donc touché – et touche même encore aujourd’hui – une véritable fortune grâce à la saga créée par son ami.

La deuxième décision qui a valu à Steven Spielberg de devenir milliardaire est arrivée plusieurs années plus tard, avant la sortie de Jurassic Park. À la fin des années 80, le studio Universal (qui appartenait alors à MCA), derrière la saga centrée sur les dinosaures, était en difficulté financière. À l’époque, Spielberg était déjà l’un des plus grands noms du cinéma, et le plus gros nom associé au studio. Steve Ross, qui gérait le concurrent Time Warner, souhaitait le recruter.

Le président de MCA, Sid Sheinberg, voulait à tout prix conserver le cinéaste. Comme il ne pouvait pas rivaliser financièrement avec ce que la Warner pouvait lui offrir, Sheinberg a proposé une clause dans le contrat de Spielberg. Celle-ci lui garantissait des revenus de tous les futurs parcs d’attractions dérivés de ses films, si l’intégralité de ses longs-métrages étaient distribués par le studio. Il gagnerait 2% de toutes les ventes de tickets et une part des revenus des concessions des parcs à vie.

Là encore, le réalisateur a pris la bonne décision en acceptant l’offre. Même si à l’époque, une telle clause était inédite et ses retombées étaient donc difficiles à prévoir, elle a fait de lui un homme très riche. Aujourd’hui encore, il gagne plus de 50 millions de dollars par an grâce à ce deal. Et ce chiffre continuera d’augmenter à moins qu’il décide de vendre ses parts, ce qu’il ne semble pas disposer à faire.