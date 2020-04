Community : Joe Russo pense que le film va se faire sur Netflix

Maintenant que les six saisons de « Community » sont disponibles sur Netflix, la hype autour du film est clairement relancée. Joe Russo apporte son propre commentaire et estime que ce film est possible.

Community est une série culte et possède une fan base très importante. Diffusé entre 2009 et 2014 sur NBC, le show contient pour le moment 6 saisons, et est disponible sur Netflix depuis le début du mois d'avril. Créé par Dan Harmon et produit par les frères Russo, Community est censé revenir en film, d'après le mantra d'Abed qui répète sans arrêt « six saisons et un film ».

Six saisons et un film

Avec la diffusion de la série sur Netflix, la hype est au plus haut. De nombreux fans réclament dorénavant le film tant attendu. Il y a peu, Joel McHale, qui joue Jeff Winger dans le show, a révélé que Sony serait intéressé pour produire le film Community. Le studio serait même entré en contact avec Alison Brie, l'interprète de Annie.

Récemment, Joe Russo s'est entretenu avec Collider. Lui et son frère ont effectivement travaillé sur cette série principalement en tant que producteurs, mais également comme réalisateurs. Au micro du média, le cinéaste a déclaré ceci à propos de Community :

Nous sommes prêts à le faire. Parce que nous aimons notre famille Community. Nous sommes encore très proches de tous les membres de ce casting. Cela dépendra des disponibilités de tous. Mais je pense qu'il y aura un film Community, surtout maintenant que la série se porte si bien en streaming. Netflix pourrait d'ailleurs intervenir et produire le film.

Joe Russo ouvre une nouvelle brèche. Ici il n'est pas question de Sony ou des studios traditionnels, mais de se reposer sur le financement de Netflix. Ce n'est pas une démarche dénuée de sens. Community cartonne sur la plateforme de streaming et la série est restée dans le top 10 depuis sa diffusion. Son audience est colossale et le service de streaming offre ainsi l'opportunité de créer un partenariat avec Community.

Netflix est maintenant réputé pour relancer des séries cultes et leur offrir une nouvelle vie. L'exemple le plus frappant concerne Arrested Development. La série est initialement diffusée sur FOX de 2003 à 2006 avant d'être annulée. Puis, la série est relancée une première fois par Netflix qui publie deux saisons supplémentaires en 2013, avant de réitérer l'expérience en 2018. On peut également citer les séries La Fête à la Maison, Queer Eye, ou encore le film El Camino dérivé de la série Breaking Bad.

Bref, l'idée de développer le film Community sur Netflix est potentiellement une bonne idée tant que Dan Harmon, les frères Russo et le casting originel sont tous de retour.