Conjuring 3 ne sortira peut-être pas cette année

La pandémie mondiale continue d’impacter les dates de sortie des films prévus pour cette année. Normalement programmé pour une sortie en salles le 16 septembre prochain, "Conjuring 3" pourrait être repoussé jusqu’en 2021.

L’intrigue de Conjuring 3

L’histoire du nouveau chapitre de la saga Conjuring, intitulé Conjuring 3 : Sous l’emprise du diable, est inspirée du jugement de Arne Cheyenne Johnson, un meurtrier ayant sévi dans le Connecticut en 1981. Elle mettra de nouveau en scène les personnages de Lorraine et Ed Warren. Les deux enquêteurs devront cette fois se battre pour protéger l’âme d’un petit garçon au cours d’une des plus spectaculaires affaires issues de leurs dossiers secrets. Ce sera la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. Alors que James Wan s’était occupé des deux premiers films, c’est cette fois Michael Chaves qui a mis en boîte Conjuring 3. On retrouvera Vera Farmiga et Patrick Wilson dans la peau du couple d’enquêteurs iconiques du film. Pour ce qui est des seconds rôles, on pourra y voir Sterling Jerins, Charlene Amoia, Sarah Catherine Hook ou encore Ruairi O’Connor.

Conjuring 3 repoussé jusqu’à l’année prochaine ?

Selon Deadline, Conjuring 3 a de grandes chances de voir sa date de sortie, fixée pour le moment au 16 septembre, être repoussée à 2021. Même si le média américain souligne que Warner Bros, qui produit le film via sa filiale New Line Cinema, n’a pas encore confirmé la nouvelle, le report récent de Tenet, qui pourrait même être de nouveau décalé de deux semaines, serait à l’origine du déplacement de Conjuring 3. Étant donné que le film de Christopher Nolan devrait être le film attirant le plus de spectateurs cet été, et qu’il est aussi distribué par Warner Bros, le studio pourrait décider de reporter le troisième Conjuring pour ne pas laisser Tenet lui faire de l’ombre. Si les deux films venaient à sortir à seulement quelques semaines d’intervalle, ils pourraient tous les deux engranger moins d’argent que s’ils sortaient à des périodes plus éloignées. La franchise Conjuring, qui compte en tout sept films avec les trois spin-offs Annabelle et celui sur La Nonne, a rapporté près de 2 milliards de dollars dans le monde, et on peut donc supposer que Warner Bros voudra protéger un film qui pourrait être lucratif. Le studio espérera sans doute capitaliser au maximum sur les deux longs-métrages. Deadline n’a pas donné plus de précisions sur la date exacte à laquelle Sous l’emprise du diable pourrait débarquer en salles.