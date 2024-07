800 millions de dollars au box-office mondial : cette saga horrifique culte revient au cinéma en 2025

Après trois premiers films qui ont rapporté plus de 800 millions de dollars au box-office mondial, la saga horrifique Conjuring reviendra en 2025 pour un ultime film qui mettra en avant une enquête d'Ed et Lorraine Warren.

Conjuring : la saga horrifique reviendra en 2025

Il y a plus de dix ans, en 2013, James Wan revient au cinéma avec Conjuring, un premier film d'horreur qui lancera une saga lucrative avec deux autres volets, et plusieurs spin-offs. Chaque film est basé sur une enquête paranormale réelle d'Ed et Lorraine Warren (incarnés à l'écran par Patrick Wilson et Vera Farmiga).

Le premier film suivait la famille Perron, qui emménageait dans une maison hantée par l'esprit d'une sorcière, Bathsheba. Les Warren étaient appelés pour enquêter et sauver la famille. Le film, basé sur des événements réels, a été un succès commercial et critique, rapportant plus de 320 millions de dollars.

Dans le deuxième opus, sorti en 2016, les Warren se rendaient à Enfield, en Angleterre, pour enquêter sur la maison hantée des Hodgson. Le film se concentrait sur la possession de la jeune Janet par un esprit malveillant. Inspiré d'un cas réel, il a également connu un beau succès et a rapporté plus de 321 millions de dollars.

Le dernier opus, sorti en 2021, était davantage un thriller et explorait le cas judiciaire d'Arne Johnson, qui avait utilisé la possession démoniaque comme défense pour un meurtre. Les Warren devaient alors prouver l'existence du surnaturel devant un tribunal.

Après de longs mois sans nouvelle de Conjuring 4, Warner Bros. a finalement daté le film pour le mois de septembre 2025.

Que nous réserve Conjuring 4 ?

Avec cette date de sortie annoncée, les choses se précisent pour le quatrième film de la saga. D'après les dernières informations, ce nouveau film devrait aussi être le dernier à mettre en scène les enquêtes des Warren, et sera réalisé par Michael Chaves, qui était déjà aux manettes de Conjuring 3. Patrick Wilson et Vera Farmiga devraient une nouvelle fois être les stars du long-métrage. James Wan et Peter Safran seront également de retour à la production.

À l'heure actuelle, les détails de l'intrigue sur Conjuring 4 ne sont pas connus.

En plus de ce nouveau film, une série est aussi en préparation du côté de Max. On ignore cependant sa date de mise en ligne.