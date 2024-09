Conjuring 4 : excellente nouvelle pour la dernière enquête des Warren, on va de nouveau flipper

Le tournage de Conjuring 4, officiellement intitulé The Conjuring: Last Rites, a débuté au Royaume-Uni, et marque le retour des enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren pour une dernière aventure. Patrick Wilson et Vera Farmiga reprennent leurs rôles emblématiques sous la direction de Michael Chaves. Prévu pour une sortie en septembre 2025, ce quatrième volet sera le dernier de la saga principale. Si l'intrigue reste mystérieuse, le titre suggère une fin dramatique pour le couple d’enquêteurs.

Conjuring 4 : ça tourne pour la dernière enquête des Warren

La célèbre saga horrifique Conjuring reviendra en 2025 avec un nouveau film. Intitulé officiellement The Conjuring: Last Rites, le quatrième volet, dont le tournage vient de débuter au Royaume-Uni, est déjà l’un des films d’horreur les plus attendus de l'année prochaine. Ce chapitre, réalisé une nouvelle fois par Michael Chaves (aux commandes du troisième), marquera également le dernier opus centré sur les célèbres enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, interprétés par Patrick Wilson et Vera Farmiga. D'après les informations de Screen Daily, le tournage vient de débuter au Royaume-Uni.

Depuis son lancement en 2013, la saga Conjuring a redéfini le genre du film d'horreur en s’inspirant des véritables enquêtes des Warren, un couple de démonologues renommé. Avec trois films principaux et plusieurs spin-offs comme Annabelle et La Nonne, la saga a rapporté plus de deux milliards de dollars au box-office mondial.

Le dernier chapitre des Warren

Après de longues spéculations sur la suite des aventures d’Ed et Lorraine Warren, Warner Bros. a finalement confirmé que Conjuring 4 sera le dernier film de la saga principale. Le film est attendu en salles en septembre 2025 (le 10 septembre dans les cinémas français)

Pour le moment, très peu de détails ont filtré sur l’intrigue de Conjuring: Last Rites. Le titre laisse supposer une nouvelle confrontation intense avec le surnaturel, mais aucune information précise n’a encore été révélée concernant le dossier paranormal que les Warren devront résoudre cette fois-ci. Toutefois, le choix du titre, "Last Rites" (les derniers sacrements), pourrait indiquer une fin dramatique et symbolique pour le couple d’enquêteurs. Le troisième film avait déjà beaucoup axé son intrigue sur la relation entre Lorraine et Ed, on peut donc s'attendre à ce que l'émotion vienne une dernière fois se mêler à l'horreur.

En parallèle de cette sortie, une série dérivée est en cours de préparation pour la plateforme Max (anciennement HBO Max), bien que sa date de diffusion reste inconnue.