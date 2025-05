Conjuring 4 : on sait enfin de quoi parlera le dernier film et c'est un des dossiers les plus terrifiants des Warren

Le prochain Conjuring avance. Dernier opus centré sur les célèbres démonologues, "The Last Rites" s’attaquera à l’un de leurs dossiers les plus glauques : l’affaire Smurl, encore jamais portée au cinéma.

Une conclusion attendue pour la saga, avec un ton plus radical

Annoncé comme le dernier volet principal de la saga Conjuring, The Last Rites entend clore le cycle entamé en 2013 par James Wan. La réalisation est cette fois confiée à Michael Chaves, qui avait déjà signé Conjuring 3 et La Nonne 2. Le couple d’enquêteurs Ed et Lorraine Warren sera toujours interprété par Patrick Wilson et Vera Farmiga, figures centrales de la franchise.

Mais contrairement aux précédents volets, ce quatrième film promet un ton plus sombre et resserré. Plus introspectif aussi : le film se déroulerait à un moment où le couple Warren commence à vaciller physiquement et mentalement, usé par des années de confrontations avec le mal. Le titre lui-même — The Last Rites, en référence aux derniers sacrements — suggère une dimension plus finale, presque crépusculaire.

Jusqu’ici, le mystère restait entier quant au dossier traité dans le film. C’est désormais confirmé via EW : The Last Rites s’intéressera à l’affaire de la famille Smurl. Un choix logique pour conclure la saga principale, tant ce cas coche toutes les cases d’un grand film d’horreur basé sur des faits réels : tension familiale, phénomènes violents, atmosphère suffocante, et scepticisme généralisé.

La famille Smurl : un dossier Warren terrifiant

Entre 1974 et 1989, la famille Smurl, installée à West Pittston en Pennsylvanie, affirme avoir vécu dans une maison progressivement rongée par une présence malveillante. Apparitions sombres, bruits de griffures, meubles projetés au sol, odeurs fétides, phénomènes de possession… Les témoignages décrivent une escalade d’événements paranormaux sur plus de dix ans.

Le couple Warren est contacté au milieu des années 80. Après plusieurs visites, ils concluent à la présence d’un démon puissant, ayant résisté à plusieurs exorcismes. Leur enquête donne lieu à un livre publié en 1986 (The Haunted), coécrit avec le journaliste Robert Curran. L’affaire est aussi adaptée en téléfilm en 1991, mais n’avait jamais été reprise dans une grande production cinéma.

Ce dossier présente plusieurs atouts narratifs : il s’inscrit dans une durée longue, avec une famille qui tente de garder pied malgré le chaos grandissant. Il oppose aussi les croyants aux sceptiques : voisins, prêtres, journalistes et même médecins s’interrogent sur la véracité des faits. Ce climat de doute, combiné à la violence de certains témoignages (tentatives d’agressions physiques surnaturelles, possessions sexuelles), en fait l’un des cas les plus controversés — et potentiellement les plus dérangeants — jamais associés aux Warren.

Le choix de ce dossier pour The Last Rites laisse entrevoir un retour aux fondamentaux du premier Conjuring : une famille isolée, une maison ordinaire, et l’horreur qui s’y installe sans prévenir. À cela s’ajoute la dimension “épilogue” pour le couple Warren, qui pourrait bien faire de cet ultime film un affrontement personnel plus intime et plus brutal qu’aucun autre.