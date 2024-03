Constance aux enfers : c'est quoi ce polar porté par Miou-Miou ?

On vous dit tout sur "Constance aux enfers", adapté d'un ouvrage de l'écrivain Jean-Pierre Ferrière et porté par la célèbre comédienne connue sous le pseudonyme de Miou-Miou.

Constance aux enfers : de quoi ça parle ?

Constance aux enfers nous raconte l'histoire d'une antiquaire du même nom. Cette dernière mène une vie solitaire, à l'exception toutefois d'un jeune couple de voisins, Kimmy et Amine. Ainsi, tous deux passent souvent devant sa boutique. Les jours s'égrènent jusqu'à une fameuse nuit, qui bouscule l'existence de l'héroïne. Là, un Amine dans tous ses états lui demande de l'aide. Il lui avoue que Kimmy est morte d'une mauvaise chute. À la grande surprise de Constance, Amine veut faire disparaître le corps. Le jeune homme est persuadé - notamment à cause de ses antécédents avec la justice - que les forces de l'ordre ne vont pas le croire et l'accuseront d'avoir tué sa compagne. Alors, l'antiquaire accepte de lui laisser son véhicule le temps de faire disparaître le cadavre.

Miou-Miou et Salim Kechouiche dans le téléfilm Constance aux enfers © France Télévisions

Amine met son plan à exécution et, malgré la tragédie, le calme revient. Du fait de leur lourd secret, Constance et ce dernier passent de plus en plus de temps ensemble. Mais leur apparente tranquillité vole en éclats lorsqu'ils reçoivent une lettre. À l'intérieur, des clichés et une demande de rançon. Un de leurs voisins sait ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Un voisin que les deux protagonistes vont devoir contenter s'ils ne veulent pas avoir de gros ennuis. Le long-métrage est l'adaptation du roman du même nom de Jean-Pierre Ferrière. Paru en 1963, Constance aux enfers a d'ores et déjà donné lieu à un film de François Villiers, sorti un an plus tard.

Constance aux enfers : avec qui ?

Dans le rôle principal du long-métrage, la comédienne Miou-Miou. L'actrice française à l'impressionnante filmographie prête ses traits au personnage de Constance. À ses côtés, Salim Kechiouche (Miracle) se glisse dans la peau du malheureux Amine. Marilyn Lima (J'ai menti), Leonid Glushchenko (Valérian), Aurore Clément (L'Île aux chiens) et Jérôme Deschamps (Une jeune fille qui va bien) complètent la distribution de l'unitaire.

À la réalisation de Constance aux enfers, le cinéaste Gaël Morel (Prendre le large). Ce dernier officie également au scénario, main dans la main, avec l'auteur Gilles Taurand (Twist à Bamako).