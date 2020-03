Coronavirus : Deadpool aussi est en confinement

L'acteur Ryan Reynolds et son addiction aux réseaux sociaux ont encore frappé. En pleine épidémie de Coronavirus, il s'est servi d'une séquence de « Deadpool 2 » pour illustrer la situation. Et c'est plutôt drôle.

Le charmant Ryan Reynolds a toujours prouvé qu'il avait le sens de l'humour. Addict aux réseaux sociaux, il s'est perdu sur son compte Twitter pour partager une séquence de Deadpool 2 de circonstance. L'acteur, lui aussi en confinement, a profité de son temps libre pour illustrer la situation avec une scène du film de David Leitch.

Pas question de toucher Deadpool

Le clip en question présente évidemment Ryan Reynolds dans la peau du mercenaire mutant. La scène choisie intervient au milieu de Deadpool 2, quand Wade Wilson est recueilli au sein du manoir Xavier. Et c'est certainement la séquence parfaite du film pour illustrer la situation actuelle.

Deadpool est arrêté par Colossus et est ramené dans l'école pour jeunes surdoués de Charles Xavier. Le mercenaire a subtilisé le fauteuil roulant du télépathe, et se ballade dans les couloirs vides du manoir. Il se moque de Colossus et de la production du film, car il n'y a absolument personne dans le bâtiment. Il se demande où sont passés tous les mutants et souligne sa solitude dépressive. Le géant de fer attrape ensuite Deadpool par l'épaule pour l'immobiliser. À peine pose-t-il la main sur lui que Deadpool réagit en lui disant : « je t'avais dit de ne pas me toucher ! ».

Ainsi, la scène illustre parfaitement les distances de sécurité à respecter, les gestes barrière et le confinement pendant cette terrible pandémie. Wade a besoin de son espèce personnel.

Pour rappel, Deadpool 2 est sorti en 2018, sous la direction de David Leitch. Le film avait reçu des critiques moins positives que le premier film mais avait rapporté plus de 785 millions de dollars au box-office. Un score équivalent au premier opus.