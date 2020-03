Coronavirus : l'affiche de A couteaux tirés qui respecte les distances de sécurité

Benoit Blanc et les autres personnages de « A couteaux tirés » pratiquent la distanciation sociale pour lutter contre le Coronavirus. Découvrez l'affiche modifiée du film de Rian Johnson, avec des personnages qui respectent les gestes barrières.

Le 27 novembre dernier, Rian Johnson délaisse l'univers Star Wars pour revenir à un genre diamétralement opposé. Il réalise A couteaux tirés, un film chorale d'enquête qui rend hommage à Agatha Christie. Pour l'occasion il s'entoure d'un casting impressionnant composé de Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette et Christopher Plummer. Le long-métrage s'avère être une réussite critique et financière avec plus de 312 millions de dollars de recettes à travers le monde.

Une nouvelle affiche

Comme tout le monde, Rian Johnson est confiné chez lui. Et il semble s'ennuyer un peu. En tout cas, il a fait sa part pour rendre les choses plus simples. L'autre jour, il a carrément balancé le script entier de A couteaux tirés sur son compte Twitter. De quoi offrir de la lecture à ses fans. Aujourd’hui, c'est une nouvelle affiche du film qui est partagée. Pour l'occasion, l’œuvre de Rian Johnson est renommée : Knives Out : The Social Distancing Cut, qui peut se traduire par A couteaux tirés : la version distanciation sociale.

Un détournement assez drôle qui propose une affiche pratiquement identique à un détail près. Dans la version normale du film, tous les personnages apparaissent sur le poster. Mais en pleine période d'épidémie, Daniel Craig respecte les distances de sécurité. Il se retrouve seul au centre de l'image, avec Ana de Armas et Chris Evans à plus d'un mètre de lui, pratiquement coupés par le bord. Et Christopher Plummer n'est plus dans son fauteuil.

Ce n'est pas le seul détournement de ce type à avoir été produit puisque l'artiste BossLogic a publié une réédition similaire de l'affiche de Avengers : Infinity War. Bref, une manière assez amusante de relativiser les choses et de prendre le confinement avec le plus de positivité possible.