Coronavirus : les films sortiront-ils directement en e-cinema ? Le CNC y réfléchit

Le coronavirus va faire mal à beaucoup d'industries différentes, pour la simple et bonne raison qu'il faut les arrêter afin que la maladie circule le moins possible entre les Hommes. Les salles de cinéma ne sont pas épargnées mais le CNC réfléchit à une solution alternative pour essayer de sauver les distributeurs.

La sentence est tombée en France. Comme dans d'autres pays, afin de répondre à l'urgence sanitaire du moment, les salles de cinéma de notre pays ont été priées de fermer. Une décision logique pour ne pas que des personnes contaminées entrent en contact avec d'autres. Cet arrêt va faire très mal à l'industrie, surtout qu'on ne sait même pas combien de temps il va durer.

Pour les exploitants, la crise risque de faire des dégâts. Pour les distributeurs, il est bien sûr possible de reporter la sortie - si le film n'est pas encore à l'affiche. Il n'est alors pas trop tard pour envisager de passer pour le circuit du e-cinema et permettre au public d'accéder aux oeuvres depuis chez lui. Cette solution de remplacement permettrait ainsi de ne pas parasiter certains acteurs de l'industrie. Avec des restrictions de plus en plus dures et peut-être un confinement qui pointe le bout de son nez, les plateformes de SVOD seront plus sollicitées que jamais. Dans ces conditions, il pourrait être intéressant d'envisager de sacrifier une sortie dans les salles et de passer directement par la case e-cinema.

Quid du e-cinema pour les films sortis avant la fermeture ?

Le plus gros problème est pour ceux qui ont sorti leurs films juste avant la mise en place des restrictions par le gouvernement. Les titres n'ont pas eu le temps d'exister et risquent de passer à la trappe quand tout va reprendre son cours. On se dit alors qu'ils pourraient eux aussi s'offrir une carrière sur des plateformes. Mais le problème est la législation française, qui empêche tous les films projetés dans les salles de se retrouver en e-cinema dans les 4 mois après leur sortie. D'après Les Echos, pour contourner cela, le CNC serait en train de plancher sur une réponse exceptionnelle à la chronologie des médias qui permettrait d'offrir aux producteurs cette solution de secours.

Ce n'est que le début des discussions et il faudra attendre pour voir comment cette mesure d'urgence va s'appliquer - si elle s'applique, bien évidemment. Il faudra ainsi voir où seront les films en e-cinema, à quel prix et sous quelles conditions. Dans le cas où cette crise durerait encore de nombreuses semaines, il va falloir effectivement que le CNC réagisse pour laisser le moins de monde sur le carreau. Quitte à chahuter cette chronologie des médias qui continue de poser des problèmes.