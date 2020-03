Coronavirus : quels sont les films reportés ?

Le prochain James Bond a ouvert la marche et, étant donné l'évolution du contexte dominé par le coronavirus, plusieurs autres films révisent leur date de sortie. On fait le point, dans un article qui s'actualisera au fil des jours, sur toutes les modifications prévues.

La pandémie qui préoccupe tout le monde provoque des bouleversements dans tous les secteurs. Le cinéma n'est pas épargné et les studios s'empressent de décaler leurs sorties des prochaines semaines. Un comportement logique, avec des salles qui ferment et les autres qui ne sont pas, de manière compréhensible, la priorité du public. La France vient d'ailleurs de prendre une mesure qui n'est pas en la faveur des exploitants en interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes. Avant ça, on a vu se succéder les reports des films à venir. Les gros titres qu'on attendait le plus jouent la sécurité et même les plus petites productions bottent en touche. Afin d'y voir plus clair, découvrez ci-dessous une liste actualisée constamment des films reportés. Avec, quand c'est possible, leur nouvelle date de sortie ou les informations dont on dispose sur leur cas.

Films reportés à cause du coronavirus