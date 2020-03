Coronavirus : Tom Hanks et Rita Wilson sont sortis de l'hôpital

L’acteur américain et sa femme sont sortis de l’hôpital dans lequel ils avaient été admis en Australie, après avoir contracté le virus il y a quelques jours. Ils sont désormais de retour dans la maison qu’ils louent au pays des koalas.

Tom Hanks et sa femme, l'actrice et productrice Rita Wilson, sont de retour dans la maison qu’ils louent en Australie après avoir passé cinq jours dans un hôpital du Queensland. Ils avaient annoncé avoir été testés positifs au coronavirus le 11 mars dernier. Hanks avait immédiatement tenu à rassurer ses fans en annonçant que sa femme et lui recevaient le traitement approprié pour chasser le virus. Ils resteront confinés dans cette maison le temps nécessaire.

Aujourd’hui, l’interprète de Forrest Gump a donné des nouvelles sur son compte Twitter. Accompagné d’une photo d’un kangourou en peluche tenant un drapeau de l’Australie, et de deux tartines de vegemite, une pâte à tartiner typique du pays, Tom Hanks a remercié le personnel hospitalier qui s’est occupé de Wilson et lui-même. Il a aussi incité ses followers à prendre soin d’eux et des autres.

Tom Hanks se trouvait en Australie pour un film. Initialement, il devait se préparer pour le prochain film de Baz Luhrmann, qui sera un biopic sur Elvis Presley. La production du long-métrage devrait être retardée, ce qui laissera le temps à l’acteur de se préparer depuis sa maison de location.

Les principaux acteurs du biopic déjà connus

En ce qui concerne le casting du film de Luhrmann, qui n’a pas encore de titre officiel, c’est Austin Butler qui a été choisi pour incarner la légende musicale. Tout comme Presley, Butler est à la fois chanteur et acteur. Après avoir tenu l’un des principaux rôles de la série The Carrie Diaries, on a dernièrement pu le voir au cinéma dans le Once Upon a Time… in Hollywood de Tarantino, dans lequel il interprétait le personnage de Charles Watson, alias « Tex ».

En dehors de Tom Hanks, qui se glissera dans la peau du "colonel" Tom Parker, l’impresario du chanteur, Butler sera notamment épaulé par Maggie Gyllenhaal, qui jouera sa mère, Gladys Presley. Rufus Sewell sera Vernon Presley, son père, et Olivia DeJonge, vue dans le film de M. Night Shyamalan The Visit, incarnera quant à elle Priscilla, sa femme. Enfin, la chanteuse britannique Yola jouera Sœur Rosetta Tharpe, surnommée « la marraine du Rock ’n’ Roll », et qui a eu une influence majeure sur le chanteur.

La sortie du film est prévue pour le 6 octobre 2021.