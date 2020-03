Coronavirus : Tom Hanks et son épouse hospitalisés

Alors que l'acteur se trouve en Australie pour la production du film sur Elvis Presley de Baz Luhrmann, il a annoncé que sa femme et lui-même ont été testés positifs au coronavirus. Ils sont actuellement hospitalisés et à l'isolement, et les nouvelles parvenues sont rassurantes.

Tom Hanks et sa femme, présents en Australie pour la préparation du film de Baz Luhrmann sur Elvis Presley, ont été testés positifs au coronavirus. Ils ont ainsi été hospitalisés et mis à l'isolement dans un hôpital universitaire australien. C'est sur Instagram que l'acteur, véritable star planétaire, a fait état de la situation :

Salut à tous. Rita et moi sommes actuellement en Australie. Nous nous sommes sentis fatigués, comme enrhumés, avec des courbatures. Rita avait des frissons par intermittence. Un peu de fièvre aussi. Pour faire les choses bien, comme il l'est maintenant nécessaire partout dans le monde, nous avons fait des examens relatifs au coronavirus, et avons été testés positifs.

Tom Hanks, âgé de 63 ans, comme son épouse Rita Wilson, est la première personnalité hollywoodienne à révéler être atteint par la maladie. C'est vraisemblablement dans une démarche de responsabilité - mais aussi de normalisation, que l'acteur a lui-même fait cette annonce. En effet, avec multiples reports de production concernant beaucoup de films et séries, et avec plus de 124 000 cas répertoriés dans le monde, il va sans dire que toutes les populations et tous les secteurs d'activités sont exposés et touchés. Plutôt que de tenir secrète l'infection, Tom Hanks a donc pris les devants. Sera-t-il le premier d'une liste qui va s'allonger ?

Un de leurs fils, Chet, s'est exprimé en vidéo et a livré des nouvelles rassurantes, affirmant que ses parents "n'étaient même pas si malades". Suite au résultat positif des tests effectués sur le couple Hanks, la production du biopic sur Elvis Presley, dans lequel Tom Hanks incarne l'imprésario du King, le "colonel" Tom Parker, a été stoppée net, et chaque membre de l'équipe a été prié de rentrer chez lui. On espère évidemment pour le couple un prompt rétablissement, et une reprise de la production du film au plus tôt et dans les meilleures conditions !