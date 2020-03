Coronavirus : Universal va proposer ses films récents directement en VOD

Universal a annoncé que ses films actuels de l'écurie Universal Pictures, y compris « Les Trolls 2 – Tournée Mondiale », seront prochainement disponibles à la demande, au moment de leur sortie nationale théorique.

La nouvelle politique de confinement en réaction à l'épidémie du coronavirus est en train de bouleverser l'industrie du cinéma. En France, tous les cinémas sont fermés. Une directive qui entraîne le report de toutes les sorties de films, déplacées ultérieurement. Aux États-Unis, quelques salles sont encore ouvertes, mais le pays devrait rapidement emboîter le pas aux autres nations. Pour palier à cette décision sans précédent, certains studios, comme Universal, vont sortir leurs longs-métrages en VOD.

Les Trolls 2 – Tournée Mondiale disponible à la demande

Pour réagir à l'épidémie de coronavirus, Universal Pictures propose ainsi un accès à la demande à certains de ses films. Ces derniers seront disponibles sur une grande variété de services à la demande pour une période de location de 48 heures, à un prix avoisinant les 19,99$ aux États-Unis. À l'étranger, ils seront proposés à un prix équivalent. L'annonce a été faite par Jeff Shell, le PDG de NBC Universal.

Universal Pictures propose une gamme large et diversifiée de films, 2020 n'étant pas une exception. Plutôt que de retarder ces films ou de les publier dans un paysage de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens une option pour regarder ces titres à la maison, qui soit accessible et abordable.

Avec cette proposition, le studio espère offrir des options aux consommateurs qui ne peuvent plus aller au cinéma. Parmi les premiers films qui seront proposés par le studio, il y a notamment Les Trolls 2 – Tournée Mondiale, qui était une des prochaines grosses propositions d'Universal, qui devait initialement sortir le 10 avril aux États-Unis. Le studio va conserver cette date pour dévoiler le long-métrage à la demande. NBC Universal rendra également accessibles les récents films sortis au cinéma comme Invisible Man dès ce vendredi. D'autres titres comme The Hunt et Ema sont attendus. Voici le communiqué officiel de l'entreprise :

Compte tenu des changements rapides et sans précédent dans la vie quotidienne des consommateurs pendant cette période difficile, la société a estimé que le moment était venu de proposer cette option à la maison. NBC Universal continuera d'évaluer l'environnement à mesure que les conditions évoluent. Et déterminera la meilleure stratégie de distribution sur chaque marché lorsque la situation unique actuelle changera.

La sortie de Les Trolls 2 – Tournée Mondiale bénéficiera de l'arsenal complet d'une campagne de marketing déjà en cours, y compris Comcast et NBC Universal. La sortie du film coïncidera avec la sortie en salles sur les territoires qui le permettent encore.