Corps d'élite : l'histoire vraie glaçante derrière le film diffusé sur Arte

Le film "Corps d'élite" est à (re)voir ce soir sur Arte. Découvrez l'histoire vraie des NAPOLA, cette organisation qui est dépeinte dans le film, et qui devait former l'élite du IIIᵉ Reich.

Corps d'élite : un film inédit à découvrir sur Arte

Inédit au cinéma en France, le film Corps d'élite a été diffusé pour la première fois sur Arte en 2018. Réalisé par le cinéaste Dennis Gansel, il est proposé une nouvelle fois ce vendredi 25 octobre sur la chaîne franco-allemande, et sur le site de vidéo à la demande. L'occasion de revenir sur l'histoire vraie glaçante derrière ce long-métrage.

Le pitch :

Dans un internat militaire formant l'élite du IIIème Reich, un jeune boxeur, d'abord enthousiaste, découvre la brutalité du régime nazi… À la fois film d'apprentissage et témoignage historique, Corps d'élite nous plonge dans les rouages du système éducatif hitlérien et met en scène le cas de conscience d'un jeune homme confronté au mal absolu.

L'histoire vraie derrière le film

Le film Corps d'élite s'inspire des Nationalpolitische Erziehungsanstalten (NAPOLA), des établissements éducatifs créés par le régime nazi pour former l'élite politique et militaire du Troisième Reich. Ces écoles étaient destinées à préparer les jeunes garçons à devenir des cadres dirigeants de l'Allemagne nazie, des militaires, et des fonctionnaires de l'État, en leur inculquant les valeurs du national-socialisme, comme l'obéissance aveugle, l'idéologie raciale, et la loyauté envers Hitler.

Origine des Napola

Les NAPOLA, ou National Political Institutes of Education, ont été fondées dans les années 1930 sous le régime d'Adolf Hitler. Elles accueillaient des garçons âgés de 10 à 18 ans, recrutés parmi les meilleures performances académiques et physiques de l'Allemagne. Les critères de sélection incluaient non seulement la réussite scolaire, mais aussi des critères raciaux, conformément aux idéaux aryens promus par les nazis.

Les jeunes étaient formés dans un cadre militaire strict, avec une discipline rigoureuse et des entraînements physiques intenses. Le programme d'études mélangeait enseignement académique classique et endoctrinement idéologique nazi. L'accent était mis sur l'histoire allemande, les études raciales, et la supériorité de la race aryenne. Les sports de combat, comme la boxe, étaient également très valorisés, car ils permettaient de cultiver la force physique et le courage.

Objectif des Napola

Le but principal des Napola était de former les futurs leaders du régime nazi. Ces écoles fonctionnaient comme des usines à élite, en façonnant les jeunes esprits pour qu'ils deviennent des cadres disciplinés et dévoués à la cause du Troisième Reich. Les garçons formés dans ces écoles étaient encouragés à se conformer aux idéaux de la société nazie : agressivité, dévouement à l'État, et rejet des faibles ou des "indésirables" selon les termes nazis.

L'idéologie enseignée dans les Napola insistait également sur la suprématie de la race allemande et la nécessité de combattre les "ennemis de la nation", que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières.

Le film Napola s'inspire de cette réalité historique en suivant l'histoire de Friedrich Weimer, un jeune boxeur talentueux qui intègre l'une de ces écoles. À travers les yeux de Friedrich, le film explore la brutalité, la manipulation, et les conflits moraux auxquels sont confrontés les jeunes étudiants dans un tel environnement.

Le personnage principal se rend rapidement compte des horreurs cachées derrière l'image glorieuse que l'on cherche à lui imposer. Le film met en lumière le conditionnement psychologique et la pression intense exercée sur les élèves pour qu'ils renient leurs valeurs personnelles au profit de l'idéologie du régime.