Cosmic Sin : Bruce Willis affronte des aliens dans la bande-annonce

Bruce Willis de retour pour sauver le monde. Cette fois, une menace extraterrestre nous veut du mal, dans un futur assez éloigné. Découvrez la première bande-annonce de "Cosmic Sin", un projet qui a l'air dans la lignée de ce que fait l'acteur depuis un moment.

Bruce Willis, éternel sauveur de l'humanité

Depuis quelques années, la carrière de Bruce Willis prend une trajectoire qui ressemble étrangement à celle de Nicolas Cage. Soit un empilement de séries B ou Z sans grand interêt. Puis, parfois, il se retrouve sur des projets plus intéressants. Comme quand il retourne avec M. Night Shyamalan dans Glass ou qu'il s'incruste dans l'univers de Wes Anderson avec Moonrise Kingdom. On le retrouvera bientôt à l'affiche de Cosmic Sin. Un film de science-fiction réalisé par Edward Drake au pitch qui ne révolutionnera pas le genre.

L'intrigue se déroule en 2525, soit quatre cents ans après que les humains ont réussi à coloniser d'autres planètes. James Ford (Bruce Willis), un soldat à la retraite, est rappelé pour prendre part à une mission essentielle pour la survie de l'humanité. Des soldats en mission sur planète inconnue ont été attaqués par des extraterrestres pas contents. Les hommes comprennent qu'ils sont la cible de cette menace venue d'ailleurs. Alors qu'une attaque est planifiée pour exterminer les Hommes, Ford, Eron Ryle (Frank Grillo) et une team de soldats vont devoir s'allier pour empêcher que cette catastrophe ne se passe. Les aliens de Cosmic Sin sont, en plus, des petits coquins. Ils peuvent infecter les hommes et ainsi prendre possession de leur corps. Une capacité pratique pour s'infiltrer dans la masse.

Cosmic Sin ©Saban Films

Ça faisait un petit moment que l'on n'avait plus revu l'ami Bruce Willis faire un bon film de SF. Tout le monde se souvient de son sacrifice dans Armageddon ou de son rôle dans L'Armée des 12 Singes. Sa dernière incursion dans le genre a été pour Vice... Et on vous conseille très gentiment d'éviter de vous infliger ça.

Cosmic Sin ne respire pas l'originalité

La bande-annonce nous fait pénétrer dans ce monde futuriste avec pas mal de clichés. Rien de très marquant au niveau de la direction artistique, l'univers de Cosmic Sin ressemble à ce qu'on a déjà vu cent fois ailleurs. Tout comme le personnage de Bruce Willis, qui est caractérisé avec cette bonne vieille scène éculée dans un bar où il bastonne des mecs après s'être pris un petit verre. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais on craint que ça ne sera pas avec ce long-métrage que Bruce Willis va revenir sur le devant de la scène. L'acteur continue de s'illustrer dans un cinéma qui défouraille. On le voit avec une grosse armure, des armes puissantes et dans des situations explosives. Bon point : l'ensemble n'a pas l'air trop fauché et affiche tout de même une certaine stature visuelle.

Cosmic Sin sortira dès le 12 mars prochain dans les salles américaines puis simultané sur le net, en VOD. Aucune date n'est prévue en France. Avec l'actuelle situation des cinémas et le potentiel marketing de ce film, on mise très fort sur une sortie directement à la demande ou sur une plateforme. Bruce Willis sera aussi prochainement visible dans Anti Life, un autre projet de SF (le scénario est d'ailleurs signé par... Edward Drake). On le découvrira en mécano à bord d'une arche interstellaire destinée à fuir la Terre. Pas de chance, des aliens sont à bord et veulent tuer tout le monde.