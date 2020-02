Cosmic Sin : Bruce Willis dans un nouveau film de SF

Vous avez aimé ? Partagez :

Les plus grandes heures de la carrière de Bruce Willis semblent être derrière lui. À quelques sursauts près, l’acteur ne fait plus grand chose d’intéressant. Il tournera bientôt « Cosmic Sin », un film de science-fiction avec des aliens et le monde à sauver.

On l’aime tous le Bruce Willis des années 80/90, quand il se sortait de situations désespérées en John McClane, ou quand il tournait dans des films devenus cultes (Pulp Fiction, Sixième Sens, L’Armée des douze singes…). Dans les années 2000, il n’a pas disparu des écrans mais a eu du mal à retrouver des rôles intéressants. On ne parle même pas des années 2010, où tout a foutu le camp, avec des gros ratés à son actif et quelques nanars d’action. Heureusement que M. Night Shyamalan est passé par-là avec Split et surtout Glass, lui permettant de revenir en David Dunn.

On n’attend plus rien de faramineux de sa part et si une bonne surprise survient, on saura la savourer à sa juste valeur. Ce pourrait être Cosmic Sin, un film de science-fiction auquel il vient d’accepter de participer. Deadline rapporte que Bruce Willis rejoint le projet dirigé par Corey Large et Edward Drake, un duo avec lequel l’acteur vient de tourner Anti-Life (film dont on ne connaissait même pas l’existence).

Bruce Willis en guerre contre les aliens

Les trois se retrouvent pour les besoins d’un scénario qui narre les mésaventures d’un groupe de combattants et de scientifiques qui doivent se battre pour protéger et sauver la race humaine quand une menace alien projette de contaminer les hommes pour, ainsi, se servir d’eux afin de prendre le contrôle de notre société. On ne jugera pas un film sur son synopsis, parce qu’un rien suffit à faire de grandes choses mais on a de gros doutes sur le fait que Comic Sin soit un futur classique. Les deux réalisateurs, plus connus dans la production, n’ont pas d’énormes références à leur actif, ce qui réduit les possibles attentes.

Pour se rassurer, on rappellera qu’une des dernières fois où Bruce Willis était impliqué dans un morceau de SF, ça a donné le génial Looper. Mais n’est pas Rian Johnson qui veut… Aucun autre nom n’est annoncé au casting de ce Cosmic Sin. Il y a fort à parier que Willis sera la seule grosse star sur le coup. Une date de sortie n’est pas encore évoquée.