Couleurs de l'incendie : le film est-il basé sur une histoire vraie ?

Après Albert Dupontel en 2017 avec "Au revoir là-haut", c'est un autre roman de Pierre Lemaître "Couleurs de l'incendie" qui est adapté au cinéma en 2022 par Clovis Cornillac. À l'occasion de la diffusion du film ce soir sur France 2, découvrez si le long-métrage est adapté d'une histoire vraie.

Couleurs de l'incendie : du roman au film

Le film Couleurs de l'incendie, réalisé par Clovis Cornillac et sorti en 2022, est l’adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaitre. Ce dernier est également l'auteur de Au revoir là-haut, premier volet d'une trilogie consacrée à la période de l'entre-deux-guerres, et adapté au cinéma en 2017 par Albert Dupontel.

Mais alors, le film Couleurs de l'incendie est-il tiré d’une histoire vraie ? Si le contexte historique du film est authentique, l'intrigue et les personnages sont, quant à eux, le fruit de l'imagination de Lemaitre. Il s’agit donc d’un récit de fiction qui s’appuie sur des événements réels, tout en prenant certaines libertés romanesques pour créer une intrigue captivante.

Couleurs de l'incendie se déroule dans la France des années 1930, une décennie marquée par la crise économique mondiale et la montée des tensions politiques. L'auteur, Pierre Lemaitre, expliquait dans une interview à Marianne que ce sont les thèmes de la fraude fiscale des années 1920, 1930 et 1940 qui ont servi de point de départ pour l’écriture du roman. À travers ces éléments historiques, il voulait brosser le portrait d’une époque tout en se concentrant sur des événements moins connus. Ainsi, le contexte du film s’inscrit dans une réalité historique, mais l’histoire racontée est avant tout romanesque.

Pierre Lemaitre prend également l’exemple d’Ernest Mercier, créateur de la Compagnie française du pétrole (qui deviendra plus tard Total), pour construire le personnage de Gustave Joubert (Benoît Poelvoorde), un magnat de l'industrie dans le film. Joubert incarne la montée de la technocratie et de la puissance industrielle qui caractérise les années 1930. C'est une sorte de caricature des grands industriels de l'époque, un parallèle volontaire fait avec les figures contemporaines. Ainsi, tout en prenant des éléments historiques réels, Lemaitre les adapte pour construire une fiction à part entière.

Des personnages de fiction sur fond de vérités historiques

Le personnage central de Couleurs de l'incendie est Madeleine Péricourt, héritière d’une grande fortune familiale, incarnée par Léa Drucker. Ce personnage est purement fictif, mais Pierre Lemaitre s’est appuyé sur des faits sociaux et politiques de l'époque pour construire son parcours. L’un des aspects importants du film est la place des femmes dans la société des années 1930. À cette époque, les femmes n'avaient ni le droit de voter, ni celui de signer des chèques, et Lemaitre s’est associé à une historienne, Camille Cleret, pour rendre le parcours de Madeleine plus crédible dans ce contexte. Le film montre une femme déterminée à se battre pour conserver et diriger l'empire familial, malgré les obstacles institutionnels et sociaux qui se dressent devant elle.

Pierre Lemaitre s'intéresse particulièrement aux personnages féminins dans Couleurs de l'incendie, notamment à travers le rôle de Madeleine. Dans cette œuvre, il explore la condition des femmes après la Première Guerre mondiale, une période où elles avaient pris une place plus importante dans la société en raison de l’absence des hommes partis au front. Cependant, après la guerre, elles ont dû renoncer à certains droits et avantages qu'elles avaient gagnés pendant le conflit. Ce contraste est au cœur du personnage de Madeleine, qui se bat dans un monde dominé par les hommes.

Une fiction riche en échos historiques

Si Couleurs de l'incendie n’est pas directement basé sur des événements réels ou sur des personnages historiques, il s’inscrit dans une période riche en bouleversements économiques et politiques. Le film, tout comme le roman, s'inspire de cette réalité pour tisser une intrigue complexe qui reflète certains enjeux de l'époque, tels que la montée des élites technocratiques, la corruption ou encore la position des femmes dans une société patriarcale. Lemaitre explique que, bien qu'il n’ait pas cherché à faire un lien direct avec l’actualité, les résonances entre les années 1930 et certaines situations contemporaines ne sont pas anodines.