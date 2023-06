Coup de chance : Lou de Laâge vit une liaison dangereuse dans le trailer du nouveau Woody Allen

Mariée à Melvil Poupaud, Lou de Laâge vit une liaison passionnée avec Niels Schneider dans "Coup de chance". Les premières images du 50e film de Woody Allen annoncent un thriller romantique dans la lignée de "Match Point".

Coup de chance : Woody Allen de retour en France

Douze ans après Minuit à Paris, Woody Allen revient dans la capitale hexagonale avec Coup de chance. Un thriller entièrement tourné en français, dont les premières images laissent espérer une atmosphère aussi dangereuse que romantique dans la lignée de celle de Match Point et L'Homme irrationnel.

Jean (Melvil Poupaud) - Coup de chance ©Metropolitan Filmexport

Le long-métrage est centré sur Fanny (Lou de Laâge), heureuse dans son mariage avec Jean (Melvil Poupaud). C'est du moins ce qu'elle croit, jusqu'au moment où Alain (Niels Schneider), un ancien camarade de lycée qui n'a jamais osé lui avouer ses sentiments amoureux, réapparaît dans sa vie. Très vite et sans savoir pourquoi, Fanny rappelle Alain après leurs brèves retrouvailles. Ils entament une liaison passionnée, qui devient de plus en plus périlleuse pour l'héroïne.

Valérie Lemercier et Grégory Gadebois complètent la distribution de Coup de chance, 50e long-métrage du réalisateur de Manhattan, Annie Hall et Hannah et ses soeurs. Le film est à découvrir au cinéma dès le 27 septembre 2023.