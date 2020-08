Coup de foudre garanti : bande-annonce du film Netflix avec Damon Wayans Jr.

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Coup de foudre garanti", une comédie romantique avec Damon Wayans Jr. et Rachel Leigh Cook.

Cook, une avocate pas dans son assiette

Netflix a présenté la bande-annonce pleine de charme d'un de ses nouveaux films originaux. Coup de foudre garanti est une comédie romantique de notre époque. On y parle site de rencontre, bourreau de travail et du peu de place que ça laisse aux rencontres dues au hasard et à l'amour.

On y suit Susan (Rachael Leigh Cook), une avocate dévouée et sérieuse qui a mis, sans s'en rendre compte, son cabinet d'avocat en danger. Ayant pris trop de cas à défendre gratuitement, elle ne peut plus subvenir aux besoins de son entreprise. Elle se décide donc, malgré elle, à défendre Nick (Damon Wayans Jr.), un homme à la demande saugrenue. Ce dernier veut attaquer un site de rencontre pour publicité mensongère. Après 986 rendez-vous, il n'a en effet toujours pas trouvé l'amour. L'affaire s'annonce compliquée mais très médiatisée. Susan et Nick vont devoir travailler ensemble. Ils vont peu à peu se dévoiler l'un à l'autre, et découvrir que le prix à gagner n'est peut-être pas celui auquel ils pensaient.

Coup de foudre garanti : affiche et casting

Le service de streaming a en effet également partagé la première affiche du film.

Il y a un couple, des regards amoureux, des gens qui marchent et quelqu'un au téléphone. Nous voilà rassurés, nous sommes bien dans une comédie romantique en 2020.

Le film est réalisé par Mark Steven Johnson, qui s'était déjà essayé au genre avec C'était à Rome, mettant en scène le couple Josh Duhamel/Kristen Bell. Le réalisateur américain est néanmoins plus connu pour ses films d'action, que ce soit Daredevil, Elektra ou Ghost Rider.

Susan est interprétée par Rachael Leigh Cook, reine de la comédie romantique à la télévision avec des titres comme Une idylle de Saint-Valentin, Coup de foudre glacé, Maman 2.0 ou Une idylle d'automne.

Damon Wayans Jr. a quant à lui fait les beaux jours de deux très bonnes séries à la télévision, New Girl et Happy endings.

Coup de foudre garanti sera disponible le 3 septembre sur Netflix.