Ce soir à la TV : Miou-Miou et Isabelle Huppert s'aiment dans un drame (presque) autobiographique

Ce 4 mars sur Arte, à 20h55, Arte diffuse "Coup de foudre", un des plus beaux films de Diane Kurys. Inspiré de la rencontre de ses propres parents, il réunit deux très grandes actrices françaises : Isabelle Huppert et Miou-Miou.

Diane Kurys, un cinéma autobiographique

Pour son troisième long-métrage, après Diabolo menthe et Cocktail Molotov, Diane Kurys raconte avec Coup de foudre une histoire d'émancipation et le désir d'autonomie de deux femmes dans les années 50. Coup de foudre est alors un succès commercial et critique de l'année 1983, avec plus de 1,6 million de spectateurs dans les salles françaises.

La performance collective du casting est saluée, et il est aussi un succès à l'étranger avec une nomination à l'Oscar du Meilleur film en langue étrangère en 1984. Cette même année, aux César, il est nommé 4 fois dans les catégories Meilleur film, Meilleur scénario original, Meilleure actrice pour Miou-Miou et Meilleur second rôle masculin pour Guy Marchand.

Coup de foudre ©Gaumont

Lyon, 1952. Léna (Isabelle Huppert) s'ennuie auprès de son mari qu'elle a épousé sans amour pendant la guerre. Elle fait la connaissance de Madeleine (Miou-Miou), une jeune femme libérée, qui ne supporte plus la vie avec son époux. Toutes deux deviennent des amies inséparables et décident de tout quitter pour ouvrir une boutique à Paris.

Comme c'était le cas pour Diabolo Menthe et, dans une moindre mesure, aussi pour Cocktail Molotov, Diane Kurys puise dans sa propre vie pour faire son cinéma. Avec Coup de foudre, elle s'inspire de la rencontre de son père Michel et de sa mère Léna en 1942, tous les deux émigrés russes juifs, au camp d'internement de Rivesaltes. Le film raconte, dix ans plus tard, la rencontre entre Léna et Madeleine, deux femmes malheureuses dans leur couple - les parents de Diane Kurys se sépareront en 1954.

Trente ans plus tard, Diane Kurys revisite l'histoire de sa famille dans un nouveau film, Pour une femme, toujours en mélangeant le vrai et le faux, avec cette fois-ci Benoît Magimel et Mélanie Thierry dans le rôle de ses parents.

Isabelle Huppert et Miou-Miou dans une romance électrique

En 1983, Isabelle Huppert et Miou-Miou font partie des jeunes actrices françaises les plus demandées et saluées. Elles ont déjà partagé l'affiche d'un même film, le culte Les Valseuses en 1974, et se retrouvent donc neuf ans plus tard pour Coup de foudre. Toutes les deux très inspirées, elles portent ce film avec une relation sur laquelle Diane Kurys ne fait pas toute la lumière. Amour lesbien ou très forte amitié, leur histoire est celle d'une émancipation dans des années 50 marquées par le conservatisme des relations.

Leurs maris respectifs dans le film, Jean-Pierre Bacri pour Miou-Miou et Guy Marchand pour Isabelle Huppert, ont eux aussi des rôles développés, et Diane Kurys les écrit avec une forme de tendresse et donne aussi leur point de vue sur la relation entre Léna et Madeleine. La direction d'acteurs est globalement excellente, ce pourquoi Guy Marchand et Miou-Miou sont nommés aux César 1984. Par ailleurs, François Cluzet - déjà dans Cocktail Molotov - et Denis Lavant y font une brève apparition.