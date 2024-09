Ce soir à la TV : ce film culte et sexy des années 2000 donne envie de danser dans des bars

Ce soir "Coyote Girls" (2000) est diffusé sur W9. Une comédie dramatique qui fait découvrir un bar pas comme les autres, créé à New York, et dans lequel l'autrice de "Mange, prie, aime" travailla avant d'écrire des romans.

Coyote Girls : la vie avant Mange, prie, aime

Réalisé par David McNally, Coyote Girls (2000) n'est pas vraiment un chef-d'œuvre, mais reste le genre de film bien ancré dans son époque, qu'on prend toujours plaisir à revoir. Un plaisir coupable diront certains. Une comédie dramatique culte pour d'autres. Reste que le long-métrage a révélé la comédienne Piper Perabo, devenue la coqueluche des jeunes des années 2000. À ses côtés, on retrouvait Maria Bello, Tyra Banks, Bridget Moynahan ou encore Izabella Miko, et une bande originale marquée par son temps. L'histoire suit Violet Sanford, une jeune femme qui débarque à New York et qui rêve de devenir chanteuse.

Pour pouvoir se loger et se nourrir, il lui faut trouver un travail rapidement. Elle se fait alors engager comme barmaid dans le bar Coyote Ugly. Un endroit atypique où les barmaids enchaînent les commandes sans sourciller et se déchainent ensuite sur le comptoir en dansant pour chauffer la salle. Si Violet est d'abord désarçonnée par cet endroit, elle va prendre sur elle et découvrir que derrière les shows, il y a avant tout des femmes fortes prêtent à se serrer les coudes.

Coyote Girls ©Touchstone Pictures

À l'origine de Coyote Girls, il y a une histoire vraie. Celle d'Elizabeth Gilbert, connue pour être l'autrice de Mange, prie, aime, adapté au cinéma avec Julia Roberts en 2010. Dans celui-ci, elle racontait son départ de New York pour un voyage à travers le monde dans le but de retrouver goût à la vie. Avant cela, Elizabeth Gilbert a donc travaillé comme barmaid. Aussi surprenant que cela puisse paraître lorsqu'on voit les films Coyote Girls et Mange, prie, aime, les deux héroïnes sont donc la même personne.

L'histoire d'Elizabeth Gilbert

C'est dans un article de GQ qu'Elizabeth Gilbert raconta en 1997 son expérience dans le Coyote Ugly Saloon, un bar de l'East Village de New York créé en 1993, et où les barmaids faisaient un véritable show. Des femmes de caractère, du genre à servir un shot de Jack Daniel's à la place d'un Martini en répondant : "C'est comme ça qu'on fait les Martinis ici, mon pote". Dans cet article, Elizabeth Gilbert décrivait d'autres situations reprises entièrement par le film Coyote Girls.

Si vous étiez Coyote Ugly Saloon pendant que Caroline était au bar et que vous lui aviez demandé un rusty nail (cocktail à base de scotch, ndlr), elle serait grimpée sur le bar et vous aurait versé le Jack Daniel's dans la gorge. Si Lil était au bar et que vous aviez demandé un verre d'eau, vous auriez eu des ennuis. Lil aurait éteint le jukebox, serait montée sur le bar et aurait crié : "Est-ce qu'on boit de l'eau dans ce foutu bar ?" avant de verser du Jack Daniel's dans la gorge de tous vos amis. Ensuite, Lil se serait versé du Jack Daniel's dans la gorge, et vous aurait fait payer pour ce verre.

La scénariste Gina Wendkos est tombée sur cet article et s'en est alors inspirée pour imaginer l'histoire de Violet Sanford. Le résultat a convaincu le public puisque Coyote Girls a rapporté 114 millions de dollars de recettes dans le monde. De plus, le film donna naissance à d'autres bar Coyote Ugly aux États-Unis et dans d'autres pays, dont un à Liverpool en Angleterre, où l'ambiance demeure moins déjantée que dans le film.