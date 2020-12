Coyote vs Acme : un réalisateur de Marvel au scénario du film Looney Tunes

Le futur film des Looney Tunes, centré sur Coyote et sa guerre contre l'entreprise Acme, vient de trouver son scénariste. Et il s'agit d'une grosse pointure de Marvel. Voici ce qu'on sait du projet pour le moment.

Coyote VS Acme

En attendant les sorties futures de Tom & Jerry et de Space Jam 2, l'univers des Looney Tunes continue à être développé sur grand écran. Warner Bros est en effet en train de produire un film d'animation centré sur les aventures de Coyote, le célèbre prédateur incapable d'attraper Bip-Bip. Tandis que Tom & Jerry et Space Jam 2 capitalisent sur un mélange animation/prises de vue réelles, Coyote VS Acme choisi le prisme de l'animation, histoire de revenir aux origines du mythe.

Bip-Bip et Coyote ©Warner Bros Studios

Bip Bip et Coyote sont créés en 1949 par Chuck Jones. La diffusion de la série débute en 1950, mais il faut attendre les années 1970 pour que le show débarque en France. Le dessin animé reçoit des critiques positives, et les spectateurs prennent un malin plaisir à regarder les défaites successives de Coyote dans sa traque de l'oiseau le plus rapide du monde. Pour le moment, on ne sait pas grand chose du projet. Coyote devrait s'opposer à l'entreprise Acme, qui lui fournit ses armes et ses pièges pour attraper Bip-Bip. Une boîte déjà présentée dans Les Looney Tunes passent à l'action. Le film sera réalisé par Dave Green, le metteur en scène de Les Tortues Ninja 2.

Un scénariste de marque

Un rapport de Deadline vient de confirmer l'arrivée d'un nouveau scénariste sur le projet. En effet, Warner Bros a engagé James Gunn pour raconter les mésaventures de Coyote. Ce dernier, réalisateur de Les Gardiens de la Galaxie, a récemment travaillé avec la firme sur The Suicide Squad. Warner semble être satisfait du travail du cinéaste et lui confie donc ce nouveau projet. Le rapport précise que Coyote VS Acme ne sera pas seulement basé sur l'univers des Looney Tunes mais reprendra également certains éléments de l'article fictif d'Ian Frazier dans le New Yorker intitulé « Coyote V. Acme ». Ainsi, pour le moment, on ne sait pas encore si Bip-Bip sera dans le film.

Bip-Bip et Coyote ©Warner Bros Studios

L'article en question raconte la guerre entre Coyote et Acme. Une affaire judiciaire fictive qui oppose le personnage à la firme des Looney Tunes. L'ajout de James Gunn fait indubitablement monter la cote de popularité du projet. James Gunn a un certain talent pour offrir des scénarios décalés, que ce soit dans le ton ou dans l'humour. Le prouvent des films comme Super et Brightburn qui reprennent le mythe du super-héros. Pour le moment, Coyote VS Acme est prévu pour courant 2023, après la sortie de Space Jam 2.